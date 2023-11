Taşın altına elini koydu!

1 SORU-3 CEVAP

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde şansını sıfırlayan Bodo/ Glimt yenilgisi sonrasında beklenen gelişme dün yaşandı ve Burak Yılmaz istifasını verdi. Yönetim bunun üzerine kariyeri boyunca Beşiktaş formasını giyen, bir dönem de siyah-beyazlı takımı çalıştıran Rıza Çalımbay'ı arayarak 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar teknik direktörlük yapmasını istedi. Her fırsatta göreve hazır olduğunu belirten Çalımbay,diyerek teklifi kabul etti. Ardından da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ile bir araya geldi.Deneyimli çalıştırıcı, 4 maç takımın başında bulunacak. Geleceği ise yeni yönetimin seçilmesinden sonra belli olacak. Burak Yılmaz, 3-2 kaybedilen Antalyaspor karşılaşmasının bitiminde yaptığı açıklamada,sözleriyle isim vermeden Rıza Çalımbay'ı eleştirmişti. Genç antrenörün istifasından sadece 2 saat sonra yerine Çalımbay'ın geçmesi, ilginç bir durumu da ortaya çıkardı.Beşiktaş kulübü, yeni hocasınıpaylaşımıyla duyurdu. Yönetim, "Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" açıklamasını yaptı.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir ücret talebinde bulunmadı. Kontrat süresiyle ilgili de bir isteği olmadığı öğrenildi.Beşiktaş'a oyuncu olarak tam 16 yıl hizmet veren Rıza Çalımbay, 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kaldırdı.Göztepe ile başladığı teknik adamlık kariyerinde 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçerek bir rüyasını da gerçekleştirdi. 17 lig maçında 12 galibiyet- 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Sivasspor'u Avrupa kupalarına taşıdı. Kırmızı-beyazlı kulübe tarihindeki ilk ve tek Türkiye Kupası'nı kazandırdı.BEŞIKTAŞ'TA göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, tesislerden ayrılırken çok mutlu olduğunu söyledi. Elinden gelen bütün gayreti göstereceğini aktaran 60 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşimiz kolay değil, zorluk yaşayabiliriz ama ben inanıyorum. Başta taraftara güveniyorum, hem de çok. Onların da desteği, futbolcu arkadaşların da desteğiyle çok güzel yere geleceğiz.Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Taraftar, 12. adam derler ama benim için birinci adamdır. Onların desteğiyle çok güzel şeyler yapacağız."SiYAH-BEYAZLI kulüple yollarını ayıran Burak Yılmaz, son olarak sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 38 yaşındaki antrenör, taraftarı selamlarken çekilmiş fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Beşiktaş'la ilgili diğer paylaşımlarını ise sildi.Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi fiyaskoyla sonuçlandı. Kartal, Avrupa'ya havlu attı, ligde yara aldı. Rıza Çalımbay derde derman olur mu?Koşulsuz, şartsız destek olunmalıyönetimi, Şenol Güneş sonrası yapması gereken hamleyi geç de olsa gerçekleştirdi. Tabi bu arada Süper Lig'de 12 puan geriye düşen, Avrupa'ya havlu atan bir Beşiktaş dramı yaşadık. Rıza Çalımbay'ın koşulsuz şartsız bir şekilde göreve gelmesi, Beşiktaş adına bir şanstır. Ama kendi kariyeri için de bir risktir.Taraftarın ve camianın, siyah-beyazlı kulübün efsanesine destek vermesi şart. Şu ana kadar başkan, yönetim, sportif direktör, teknik direktör, antrenör hepsi gitti.Elbette büyük kırılmalar yaşayan, motivasyonu düşen, inancını kaybetmiş bir takımı toparlamak kolay olamayacak.Gerekirse bazı oyuncuları kadro dışı bırakmalıdır.4 maça 'Evet' demesi şaşkınlık vericiolmakla yardımcı aktör olmak arasında dağlar kadar fark var. Burak Yılmaz'ın, Şenol Güneş'in yardımcılığını kabul etmesi teknik adamlığa adım atma konusunda doğru bir karardı. Hocalıkta rüştünü ispat etmeden başaktörlüğü kabul etmesi de büyük hataydı. Yılmaz, tecrübe eksikliği nedeniyle Beşiktaş'ı doğru yönetemedi. Antalya maçı sonrası yaptığı açıklamalar teknik adamlığının bir süre rafa kalkmasına neden oldu.Rıza Çalımbay bir Beşiktaş efsanesidir. Ancak seçim kararı almış bir yönetimin 4 maçlık teklifine "Evet" demesi şaşkınlık vericidir. Rıza hoca daha önce Beşiktaş'ta gövdeli bir hocalık yapmış, Kadıköy'de kazanılan meşhur 4-3'lük F.Bahçe galibiyetinin mimarlarından biri olmuştur. Beşiktaş aşkı Rıza hocanın kararında etkilidir. Ama yeni yönetim yeni bir hocayla anlaşırsa psikolojik olarak ciddi bir sıkıntı yaşar.Ateşten gömlek giymek yürek isteretkisi. Şenol Güneş, "Bırakayım, önünüzü açayım" dediğinde yönetim kabul etmeyip "Hocam taraftar sizi seviyor, gidersek beraber gideriz, bu krizi beraber aşarız" deyip zorlasa ve doğru transferleri yapsa süreç buraya gelmezdi. Burak Yılmaz,dese bugün Instagram'dan Beşiktaş fotoğraflarını silmek durumunda kalmazdı. Ortadaki tek gerçek; Beşiktaş'ın başarısızlığıdır. Ve bu sürece katkı sağlayan herkesin adaletli ya da adaletsiz bedel ödediği gerçeğidir. Beşiktaş başkanlığını da hocalığını da istemek ateşten gömleği giymek demek. Bile bile bu gömleği giymek ya deliliktir ya da yüksek aidiyet gerektirir.Sözleşme süresinin, paranın konuşulmadığı bir ortamda kendisini ortaya attı. İkinci kez hoş geldin kaptan…