Tayfur Bingöl muradına erdi

GEÇTİĞIMİZ sezon Alanyaspor ile sözleşme yenilerken "HayalimBeşiktaş'ta oynamak" diyen Tayfur Bingöl, sezonun geride kalan bölümünde siyah-beyazlı formayı giyecek. Kartal, bu transfer için Akdeniz ekibine5 milyon TL kiralamabedeli ödeyecek. Alanyaspor, Galatasaray ile Emre Kılınç pazarlığı yaparken, Tayfur'u önermiş; bunun üzerine 29 yaşındaki sağ bek, kulüp yönetimiyle temasa geçerek, Beşiktaş'tan başka yere gitmeyeceğini söylemişti. Tayfur'un şimdiyedek 10 kez yönetim veteknik heyetle görüşerekBeşiktaş'a transferine izinistediği öğrenildi.
Boyd listedışı kalıyor
NATHAN Redmond'un transferiyle birlikte Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısı 14'ü geçmiş oldu. Bunun üzerineBeşiktaş yönetimi, teknikheyetin de raporu doğrultusundaTyler Boyd'unsözleşmesini askıya almayıkararlaştırdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmış, daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.