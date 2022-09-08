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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Tayfur Bingöl muradına erdi

Tayfur Bingöl muradına erdi
GEÇTİĞIMİZ sezon Alanyaspor ile sözleşme yenilerken "Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" diyen Tayfur Bingöl, sezonun geride kalan bölümünde siyah-beyazlı formayı giyecek. Kartal, bu transfer için Akdeniz ekibine 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek. Alanyaspor, Galatasaray ile Emre Kılınç pazarlığı yaparken, Tayfur'u önermiş; bunun üzerine 29 yaşındaki sağ bek, kulüp yönetimiyle temasa geçerek, Beşiktaş'tan başka yere gitmeyeceğini söylemişti. Tayfur'un şimdiye dek 10 kez yönetim ve teknik heyetle görüşerek Beşiktaş'a transferine izin istediği öğrenildi.

Boyd liste dışı kalıyor
NATHAN Redmond'un transferiyle birlikte Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısı 14'ü geçmiş oldu. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmış, daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.

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Tayfur Bingöl muradına erdi
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