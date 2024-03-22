Tek kelime ile skandal

Beşiktaş'taki başarılı performansının karşılığını ilk kez A Milli Takım'a davet edilerek alan Semih Kılıçsoy, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'la birlikte bugün özel maçta Gürcistan ve 26 Mart'ta Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna gönderildi.Bu gelişme Beşiktaş'ta büyük tepkiyle karşılandı. Siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez. Tek kelimeyle skandal.Milli Takım ülkenin takımıysa adil ve hakkaniyetli olun. Olamıyorsanız, vicdanlı davranın. Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takım'a geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu bir gerçektir. Bu kararı aldıranları kınıyoruz" dedi. Bu arada2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta bugün Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Franksowski yönetecek. Milliler, maçtan sonra 2 gün Macaristan'da kamp yapacak. Pazartesi günü ise Avusturya karşılaşması için Viyana'ya geçecek. Türkiye ile Macaristan, daha önce 8'i resmi, 8'i de özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, bu maçlarda 4 kez galibiyete ulaşırken, 10 defa kazanan taraf Macaristan oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Macaristan filelerine toplam 17 gol gönderirken, kalesinde 34 gol gördü.MertZekiSametMerihCenkİsmailHakanBarışArdaKenanEnes