Tersine dünya!

Siyah-beyazlılarda ilk 7 haftanın en tartışmalı konuları arasında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları vardı. İki kaleci de Beşiktaş'a çözüm olamadı ve yedikleri gollerle büyük eleştiri topladı. Kalesine isabet eden son 6 şut da gol olan siyahbeyazlılar, aslında maç başına kalesinde sadece 0.8 gol beklentisi gördü ve bu alanda ligin ilk sırasında yer aldı.Bu da sorunun ne denli büyük olduğunu gösterdi. Milli araya 14 puanla 4. sırada giren siyah-beyazlılar, ağlarında toplamda 10 gol gördü. Beşiktaş'tan daha az gol yiyen takım sayısı yalnızca 7'de kaldı.. Beşiktaş atak tarafları noktasında %42 ile sol kanatta ilk sırada yer alırken sağ kanadı kullanımdabulunuyor. Jackson Muleka golleriyle takıma katkı verse de pozisyon üretimi ve atak hazırlığı noktasında yeterli derecede etkili olamadı.Milli arada takıma verilen izinde teknik heyet ve sağlık ekibinin programına uyarak çalışmalarını sürdüren Rachid Ghezzal, bugünden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. 5 haftalık hasreti bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe maçına kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi planlanıyor. Tecrübeli oyuncunun, ayak parmaklarında yaşadığı sorunu tamamen atlattığı belirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael, Ghezzal'ın dönüşüyle birlikte Valentin Rosier'in de performansının artacağını düşünüyor.