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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Tersine dünya!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tersine dünya!

Son 6 isabetli şutta ağlarına 6 top giden siyah-beyazlılar, şu ana kadar kalesinde maç başına sadece 0.8 gol beklentisi gördü. Buna karşılık her 90 dakikada ortalama 1.43 gol yiyerek herkesi şaşırttı

Siyah-beyazlılarda ilk 7 haftanın en tartışmalı konuları arasında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları vardı. İki kaleci de Beşiktaş'a çözüm olamadı ve yedikleri gollerle büyük eleştiri topladı. Kalesine isabet eden son 6 şut da gol olan siyahbeyazlılar, aslında maç başına kalesinde sadece 0.8 gol beklentisi gördü ve bu alanda ligin ilk sırasında yer aldı. Rakiplerine çok az net pozisyon veren Kartal, tam tersi performansla maç başına 1.43 gol yedi. Bu da sorunun ne denli büyük olduğunu gösterdi. Milli araya 14 puanla 4. sırada giren siyah-beyazlılar, ağlarında toplamda 10 gol gördü. Beşiktaş'tan daha az gol yiyen takım sayısı yalnızca 7'de kaldı. Hücumda ise Kara Kartal'ın yükünün büyük bölümünü N'Koudou ve Masuaku'nun yer aldığı sol kenar çekiyor. Beşiktaş atak tarafları noktasında %42 ile sol kanatta ilk sırada yer alırken sağ kanadı kullanımda %32 ile ligin 17. sırasında bulunuyor. Jackson Muleka golleriyle takıma katkı verse de pozisyon üretimi ve atak hazırlığı noktasında yeterli derecede etkili olamadı.

GHEZZAL'IN BEŞ HAFTALIK HASRETI BITIYOR
Milli arada takıma verilen izinde teknik heyet ve sağlık ekibinin programına uyarak çalışmalarını sürdüren Rachid Ghezzal, bugünden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. 5 haftalık hasreti bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe maçına kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi planlanıyor. Tecrübeli oyuncunun, ayak parmaklarında yaşadığı sorunu tamamen atlattığı belirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael, Ghezzal'ın dönüşüyle birlikte Valentin Rosier'in de performansının artacağını düşünüyor.

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