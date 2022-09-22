Top artık Ersin’de

Taraftarın kötü tezahüratlarına maruz kalan Ersin Destanoğlu'nu mental olarak ayağa kaldırmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, genç kalecinin sözleşme sorununu da çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.Siyah-beyazlı kulübün son teklifi 12 milyon TL oldu. İki tarafın görüşmelerinin Ersin'in cevabına bağlı devam edeceği kaydedildi. Ancak yönetim bu ücretin üstüne çıkmak istemiyor. Genç file bekçisi, sözleşmesi uzatılmadığı takdirde sezon sonunda serbest kalacak.BEŞİKTAŞ'TA üç günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hazırlıklarına başlarkenAyak parmaklarından rahatsızlığı olan Ghezzal'ın bugün kramponlarını giyeceği ve antrenmanda deneneceği, Dele Alli'nin ise takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Tevfik Yamantürk ve üyeler, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, birlik ve beraberlik mesajı verirken Yamantürk, "Bu makamlarda hiçbirimiz kalıcı değiliz. Bunun bilinci içinde görev süremizi tamamlayacağız. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz uygulamalara devam edeceğiz. Allah utandırmasın" diye konuştu