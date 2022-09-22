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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Top artık Ersin’de

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Top artık Ersin’de

Beşiktaş, mukavelesini yenilemek için 20 milyon TL yıllık ücret isteyen 21 yaşındaki kalecisine son olarak 12 milyon TL önerdi

Taraftarın kötü tezahüratlarına maruz kalan Ersin Destanoğlu'nu mental olarak ayağa kaldırmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, genç kalecinin sözleşme sorununu da çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Ersin'e 4 yıllık kontrat öneren ve sezon başına 10 milyon TL teklif yapan Beşiktaş yönetimi, hâlâ altyapıdan çıktığı sözleşme ile oynayan 21 yaşındaki eldivenin 20 milyon TL isteğine sıcak bakmadı. Siyah-beyazlı kulübün son teklifi 12 milyon TL oldu. İki tarafın görüşmelerinin Ersin'in cevabına bağlı devam edeceği kaydedildi. Ancak yönetim bu ücretin üstüne çıkmak istemiyor. Genç file bekçisi, sözleşmesi uzatılmadığı takdirde sezon sonunda serbest kalacak.

GHEZZAL İÇİN KRİTİK GÜN
BEŞİKTAŞ'TA üç günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hazırlıklarına başlarken Rachid Ghezzal salonda, Dele Alli tek başına sahada çalıştı. Ayak parmaklarından rahatsızlığı olan Ghezzal'ın bugün kramponlarını giyeceği ve antrenmanda deneneceği, Dele Alli'nin ise takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

DIVAN KURULU MAZBATA ALDI
BEŞİKTAŞ Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Tevfik Yamantürk ve üyeler, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, birlik ve beraberlik mesajı verirken Yamantürk, "Bu makamlarda hiçbirimiz kalıcı değiliz. Bunun bilinci içinde görev süremizi tamamlayacağız. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz uygulamalara devam edeceğiz. Allah utandırmasın" diye konuştu

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Top artık Ersin’de
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