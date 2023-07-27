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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Transfere bağlı kaos çıkartıyorlar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Transfere bağlı kaos çıkartıyorlar

Camiamız bir bütündür, ancak bu aynı düşündüğümüzü göstermez. Farklılıklar olacaktır. Başkalarının oyununa gelmemeliyiz. Benim bir sorunum yok, mutsuz değilim Taraftarımız sakin olsun. Bizim dışımızda transfere bağlı olarak kaos yaratılıyor. Her takım kendi oyuncusunu alır, camiasına hesap verir ancak biz almadan hesap veriyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçını iyi futbolla kazanmak istediklerini belirtirken önemli mesajlar verdi. İşte Güneş'in sözleri: "Camiamız bir bütündür ancak bu, hep aynı düşündüğümüzü göstermez. Düşünce farklılığı, kaosu getirmemeli. Başkalarının oyununa gelmemeliyiz. Benim bir sorunum yok, mutsuz değilim. Taraftarımız sakin olsun. Başkan ve yönetim olağanüstü çalışıyor. Bizim dışımızda transfere bağlı olarak kaos yaratılıyor. Başkalarının aldığı oyuncularla alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir."

BİZDE DEDİKODU, HAKARET, İFTİRA OLMAZ
"Biz almadan hesap veriyoruz. Ortalığı tozu dumana katıp, karmaşa çıkarıyorlar. Hakaretin karşılığı hakaretse küçülürüz. Bizde dedikodu, hakaret, iftara olmaz, olmayacak. Biz korkutmayız, kandırmayız, arkadan dolanmayız. Biz hesap kesmeyiz. Hoşgörümüz var ama tavizimiz yok. Saygısızlığımız hiç yok. Asaleti, mahareti, cesareti olan üst seviye bir camiayız. Beşiktaşlı olduğunu söyleyip, alakasız bilgilerle kaos yaratıp bizden cevap beklemek doğru değil."

SAİSS GİDİŞ ŞEKLİYLE ZARAR VERDİ
Kulüpler, borca ve dövize rağmen transfere bu kadar paralar veriyorsa saygı duymak lazım. Ghezzal'ın arka adalesinde gerginlik var. Amartey, 15 güne hazır olur. Saiss'in zararı çok daha fazla gidiş şekliyle. Beni bahane ediyorsan hocalığı da sen yap. Ceyhun Kazancı'nın spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Benim kendisi ile hiçbir sorumum olmaz."

İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı. Görevini bırakmak isteyen Kazancı, istifa mektubunu siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'ye iletmişti. Çebi de konuyu değerlendirmeye alıp, dün istifa talebini kabul etti. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kazancı'ya teşekkür etti.

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Transfere bağlı kaos çıkartıyorlar
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