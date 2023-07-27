Transfere bağlı kaos çıkartıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçını iyi futbolla kazanmak istediklerini belirtirken önemli mesajlar verdi. İşte Güneş'in sözleri: "Camiamız bir bütündür ancak bu, hep aynı düşündüğümüzü göstermez. Düşünce farklılığı, kaosu getirmemeli. Başkalarının oyununa gelmemeliyiz.Taraftarımız sakin olsun.Bizim dışımızda transfere bağlı olarak kaos yaratılıyor. Başkalarının aldığı oyuncularla alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir.""Biz almadan hesap veriyoruz.Hakaretin karşılığı hakaretse küçülürüz. Bizde dedikodu, hakaret, iftara olmaz, olmayacak. Biz korkutmayız, kandırmayız, arkadan dolanmayız. Biz hesap kesmeyiz. Hoşgörümüz var ama tavizimiz yok. Saygısızlığımız hiç yok. Asaleti, mahareti, cesareti olan üst seviye bir camiayız. Beşiktaşlı olduğunu söyleyip, alakasız bilgilerle kaos yaratıp bizden cevap beklemek doğru değil."Kulüpler, borca ve dövize rağmen transfere bu kadar paralar veriyorsa saygı duymak lazım. Ghezzal'ın arka adalesinde gerginlik var. Amartey, 15 güne hazır olur. Saiss'in zararı çok daha fazla gidiş şekliyle.Ceyhun Kazancı'nın spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Benim kendisi ile hiçbir sorumum olmaz."Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı. Görevini bırakmak isteyen Kazancı, istifa mektubunu siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'ye iletmişti. Çebi de konuyu değerlendirmeye alıp, dün istifa talebini kabul etti. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kazancı'ya teşekkür etti.