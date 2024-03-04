Uçar: Ahlaki zedelenme!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da G.Saray'ın olay paylaşımını sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi: "Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Çok talihsiz bir olay yaşadık.
Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye gidiyor.
Bir penaltı pozisyonu var. Rekabeti bitirmeyin. Sahada iyi olan kazansın. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok.
Bir rakip, Cenk'in formasından asılıyor, çağıran yok. İstifaya davet edilen bir TFF var. Kulüpler Birliği Vakfı olarak hamle yapmak istiyorlarsa biz de destekleriz."