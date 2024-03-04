Uçar: Ahlaki zedelenme!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da G.Saray'ın olay paylaşımını sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi: "Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük.Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi.Bir penaltı pozisyonu var.Bir rakip, Cenk'in formasından asılıyor, çağıran yok. İstifaya davet edilen bir TFF var. Kulüpler Birliği Vakfı olarak hamle yapmak istiyorlarsa biz de destekleriz."