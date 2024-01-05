Van Bronckhorst’a Berghuis hediyesi!

Kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile 2016- 2019 yılları arasında Feyenoord’da geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimler kısa süre içerisinde başlayacak
Teknik direktör sorununu Giovanni van Bronckhorst'la anlaşarak çözen Beşiktaş, rotasını transfere çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim; stoper,orta saha ve kanat-forvet bölgeleri için takviyeyapmayı planlarken bu konuda Van Bronckhorts'unraporu ve isteklerine göre hareket edilecek. Kartal'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de tecrübeli hocanın Feyenoord'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 32 yaşındaki Steven Berghuis.
HAZİRAN 2025'E KADAR KONTRATI VAR
Ajax forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz döneminde de Beşiktaş'la ismi anılmıştı. Yönetim,Bronckhorst'la sözleşme yapılmasının ardındanBerghuis ile ilgili girişimlerine başlayacak. Hücumun her hattında görev yapan tecrübeli futbolcunun kulübü Ajax'la Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2016-2019 yılları arasında Feyenoord'da Giovanni Van Bronckhorst'la birlikte çalışan Berghuis, futbol kariyerinin en verimli dönemini yaşamıştı.
ÖN PROTOKOL İMZALADI Beşiktaş'ın ön protokol yaptığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un bugün İstanbul'a geleceği ve resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi. Akşamda siyah-beyazlı takımın Kasımpaşa ileDolmabahçe'de oynayacağı lig maçını tribündenizleyecek olan deneyimli hoca,hafta başından itibaren takımı çalıştırmayabaşlayacak ve Çaykur Rizespor karşılaşmasınaKartal'ın başına çıkacak. Van Bronckhorst'un yardımcılarından birisinin Bayern Münih'in altyapısında antrenörlük yapan Roy Makaay'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı çalıştırıcının istediği bir diğer isim Jean Paul van Gastel'e ise NAC Breda'dan henüz izin çıkmadı.