Van Bronckhorst’a Berghuis hediyesi!

eknik direktör sorununu Giovanni van Bronckhorst'la anlaşarak çözen Beşiktaş, rotasını transfere çevirdi.. Kartal'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de tecrübeli hocanın Feyenoord'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 32 yaşındaki Steven Berghuis.Ajax forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz döneminde de Beşiktaş'la ismi anılmıştı.Hücumun her hattında görev yapan tecrübeli futbolcunun kulübü Ajax'la Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2016-2019 yılları arasında Feyenoord'da Giovanni Van Bronckhorst'la birlikte çalışan Berghuis, futbol kariyerinin en verimli dönemini yaşamıştı.eşiktaş'ın ön protokol yaptığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un bugün İstanbul'a geleceği ve resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi.Van Bronckhorst'un yardımcılarından birisinin Bayern Münih'in altyapısında antrenörlük yapan Roy Makaay'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı çalıştırıcının istediği bir diğer isim Jean Paul van Gastel'e ise NAC Breda'dan henüz izin çıkmadı.