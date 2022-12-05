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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Welinton kalsın Montero gitsin

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Welinton kalsın Montero gitsin

Takviye için yabancı kontenjanında yer açması gereken Kartal’da İspanyol savunmacının başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. 23 yaşındaki futbolcuyla Karagümrük ve Kasımpaşa ilgileniyor

Beşiktaş, devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapmayı planlıyor. Bunun için de 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlıların bazı isimlere veda etmesi gerekiyor. West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku'nun sözleşmesinden çıkmayı düşünen Kartal'da Welinton Souza ve Francisco Montero da adaylar arasındaydı. Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki stoperle ilgili kararını verdi.

İSTANBUL DIŞINA TRANSFER OLMAK İSTEMİYOR
Welinton'un hem idmanlardaki hem de hazırlık maçlarındaki performansını beğenen Güneş, Montero'nun ikinci devre için başka bir takıma kiralanmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğu dünyaya gelen İspanyol futbolcu ise İstanbul dışında seçeneklere kapıyı kapattı. Oyuncuya Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ilgisinin olduğu kaydedildi. Resmi teklif gelmesi halinde Montero'nun kiralık gitmesinin yolu açılacak ve takviye için kontenjan hakkı doğacak.

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Welinton kalsın Montero gitsin
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