Welinton kalsın Montero gitsin

Beşiktaş, devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapmayı planlıyor. Bunun için de 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlıların bazı isimlere veda etmesi gerekiyor.Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki stoperle ilgili kararını verdi.Geçtiğimiz günlerde bir çocuğudünyaya gelen İspanyol futbolcu ise İstanbuldışında seçeneklere kapıyı kapattı.Oyuncuya Karagümrük ve Kasımpaşa'nınilgisinin olduğu kaydedildi. Resmiteklif gelmesi halinde Montero'nun kiralıkgitmesinin yolu açılacak ve takviyeiçin kontenjan hakkı doğacak.