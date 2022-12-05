Welinton kalsın Montero gitsin

Takviye için yabancı kontenjanında yer açması gereken Kartal’da İspanyol savunmacının başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. 23 yaşındaki futbolcuyla Karagümrük ve Kasımpaşa ilgileniyor
Beşiktaş, devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapmayı planlıyor. Bunun için de 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlıların bazı isimlere veda etmesi gerekiyor. WestHam United'dan kiralanan ArthurMasuaku'nun sözleşmesinden çıkmayıdüşünen Kartal'da Welinton Souzave Francisco Montero daadaylar arasındaydı. Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki stoperle ilgili kararını verdi.
İSTANBUL DIŞINA TRANSFER OLMAK İSTEMİYOR
Welinton'un hem idmanlardaki hemde hazırlık maçlarındaki performansınıbeğenen Güneş, Montero'nun ikinci devreiçin başka bir takıma kiralanmasınıistedi. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğudünyaya gelen İspanyol futbolcu ise İstanbuldışında seçeneklere kapıyı kapattı.Oyuncuya Karagümrük ve Kasımpaşa'nınilgisinin olduğu kaydedildi. Resmiteklif gelmesi halinde Montero'nun kiralıkgitmesinin yolu açılacak ve takviyeiçin kontenjan hakkı doğacak.