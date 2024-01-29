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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Yeter artık!

Yeter artık!
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, penaltılarının verilmediği gerekçesiyle sert açıklamalarda bulundu. Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR vermiyor. Bu hafta penaltı veriliyor, VAR iptal ediyor. Ne oldu da iptal etti anlamadık. Biz de artık VAR kayıtlarını dinlemek istiyoruz. Yıllardır niye herkes Beşiktaş'a karşı? Biz hakemden gol yiyen bir takımız. Aynı şey devam ediyor. Yeter artık yeter! VAR'da kim var; Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz... Hâlâ da çekiyoruz ya! Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın bize avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" diye konuştu.

HAKKIMIZI YİYORLAR
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos da hakem isyanında bulunarak "Geçen hafta Milot'un pozisyonu penaltıydı verilmedi, bu maçta Salih topu kontrol ediyor, rakip ona çıkıyor net penaltı. İki haftadır üst üste hakkımız yeniyor" ifadelerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Maça çok kötü başladık. Sonrasında bir şekilde oyuna ortak olduk. Ama öyle bir gol yedik ki, adeta 'Rakibe alın, atın' dedik. İkinci yarıda toparlandık, pozisyonlar bulduk ama atamadık. Tabii ki Sivasspor'un hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler ve kazandılar. Transfer konusunda Samet Aybaba'ya güveniyorum. İllaki bir şeyler olacaktır."

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