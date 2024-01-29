Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, penaltılarının verilmediği gerekçesiyle sert açıklamalarda bulundu. Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR vermiyor. Bu hafta penaltı veriliyor, VAR iptal ediyor. Ne oldu da iptal etti anlamadık. Biz de artık VAR kayıtlarını dinlemek istiyoruz. Yıllardır niye herkes Beşiktaş'a karşı? Biz hakemden gol yiyen bir takımız. Aynı şey devam ediyor. Yeter artık yeter! VAR'da kim var; Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz... Hâlâ da çekiyoruz ya! Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın bize avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" diye konuştu.eşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos da hakem isyanında bulunarakifadelerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Maça çok kötü başladık. Sonrasında bir şekilde oyuna ortak olduk.İkinci yarıda toparlandık, pozisyonlar bulduk ama atamadık. Tabii ki Sivasspor'un hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler ve kazandılar.