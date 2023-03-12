Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Yüksek ateş!
Giriş Tarihi: 12.3.2023

Yüksek ateş!

Beşiktaş, ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyan maçta bu akşam M.Başakşehir'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar 43 puanla 3., turuncu-lacivertliler ise 40 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta A.Gücü'nü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Kartal, rakibini mağlup edip çıkışını sürdürmek amacında. Ligde son iki karşılaşmasını kaybeden ancak Avrupa'da Gent ile deplasmanda berabere kalıp çeyrek finale göz kırpan Boz Baykuşlar ise kazanıp üst sıralardaki hedefine koşmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adana Yüreğir'de korkutan deprem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak
İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon...
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksek ateş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA