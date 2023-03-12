Yüksek ateş!

Beşiktaş, ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyan maçta bu akşam M.Başakşehir'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar 43 puanla 3., turuncu-lacivertliler ise 40 puanla 5. sırada bulunuyor.Ligde son iki karşılaşmasını kaybeden ancak Avrupa'da Gent ile deplasmanda berabere kalıp çeyrek finale göz kırpan Boz Baykuşlar ise kazanıp üst sıralardaki hedefine koşmak istiyor.