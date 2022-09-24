Yusuf Demir’i yabancı sayıldığı için tercih etmedik

Transfer dönemini ve sezonun 7 haftalık bölümünü değerlendiren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, G.Saray'ın yabancı kontenjanında yer alan Yusuf Demir'le kendilerinin de ilgilendiğini söyledi. Yusuf'u yabancı kontenjanında değerlendirilmesi nedeniyle almadıklarını belirten Kazancı şöyle devam etti: "Hiçbir transfer buraya son tercih olarak gelmedi. Birçok teklif varken Beşiktaş'ı tercih ettiler.Son 5 yılda 90 milyon Euro'dan 45 milyon Euro'lara çekilmiş bir ekonomiden bahsedebiliriz. Bu bir küçülme değil bir optimizasyon. Buna devam edeceğiz, doğru yoldayız."her zaman şampiyonluğa oynadığını vurgulayan Ceyhun Kazancı, "Son maçtan hiç kimse tatmin olmadı. 'Valerien İsmael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağız. Başkanımız da böyle söylemişti. Onun sözlerine itibar edelim. Tamamen kenetlenmiş durumdayız. Gelişerek devam edeceğiz. Kısa vadede bu takım çok iyi olacak" dedi. Kazancı, yabancı sınırlamasının faydasının olmadığını ve kaldırılması gerektiğini vurgularken, hakem hataları için deifadelerini kullandı.CEYHUN Kazancı, Ersin Destanoğlu ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Ersin, son derece karakterli bir oyuncu ve bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedavaya gidecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın kaleci sorunu yok. Bu konuda en başarılı olan takım biziz."SON olarak Salih Uçan'ın Milli Takım'a çağrılmamasına değinen Ceyhun Kazancı, "Salih, harika bir sezon geçiriyor. Biz hak ettiğini düşünüyorduk. Beşiktaş'tan bir oyuncunun olmaması bizleri tabii ki üzüyor. 'Beşiktaş'ta oynayan futbolcu, Milli Takım'da olmaz, alınmaz' gibi komplo teorilerine inanmak istemiyoruz" dedi.