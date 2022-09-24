Yusuf Demir’i yabancı sayıldığı için tercih etmedik

19 yaşındaki futbolcunun listelerinde olduğunu ancak kriterler nedeniyle kadrolarına katmadıklarını belirten Ceyhun Kazancı, “Hiçbir transfer buraya son tercih olarak gelmedi. Birçok teklif varken bizi seçtiler. Takım bütçesi 45 milyon Eurolar’a kadar düştü. Bu bir küçülme değil. Doğru yoldayız” dedi
Transfer dönemini ve sezonun 7 haftalık bölümünü değerlendiren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, G.Saray'ın yabancı kontenjanında yer alan Yusuf Demir'le kendilerinin de ilgilendiğini söyledi. Yusuf'u yabancı kontenjanında değerlendirilmesi nedeniyle almadıklarını belirten Kazancı şöyle devam etti: "Hiçbir transfer buraya son tercih olarak gelmedi. Birçok teklif varken Beşiktaş'ı tercih ettiler. Yollarımızı ayırdığımız 18 futbolcununtoplam maaşları 23.5 milyon Euro'ydu.Gelenlere ise 13.5 milyon Euro maaşverildi. 10 milyon Euro'luk bir azalmasöz konusu. Son 5 yılda 90 milyon Euro'dan 45 milyon Euro'lara çekilmiş bir ekonomiden bahsedebiliriz. Bu bir küçülme değil bir optimizasyon. Buna devam edeceğiz, doğru yoldayız."
İsmael ile şampiyon olacağız Beşıktaş'ın her zaman şampiyonluğa oynadığını vurgulayan Ceyhun Kazancı, "Son maçtan hiç kimse tatmin olmadı. 'Oyunu domine etmeyen,kontrataklarla sonuca gitmeye çalışanbir takım var' deniyor ama rakamlarböyle söylemiyor. Valerien İsmael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağız. Başkanımız da böyle söylemişti. Onun sözlerine itibar edelim. Tamamen kenetlenmiş durumdayız. Gelişerek devam edeceğiz. Kısa vadede bu takım çok iyi olacak" dedi. Kazancı, yabancı sınırlamasının faydasının olmadığını ve kaldırılması gerektiğini vurgularken, hakem hataları için de "Kuralların herkeseeşit uygulanması isteğindeyiz. Çok daha basitpozisyonlarda rakiplerimiz penaltı kazanırkeno düdükler bize çalınmıyor" ifadelerini kullandı.
Ersin bedavaya gitmez
CEYHUN Kazancı, Ersin Destanoğlu ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Ersin, son derece karakterli bir oyuncu ve bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedavaya gidecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın kaleci sorunu yok. Bu konuda en başarılı olan takım biziz."
Komplolara inanmak istemiyoruz
SON olarak Salih Uçan'ın Milli Takım'a çağrılmamasına değinen Ceyhun Kazancı, "Salih, harika bir sezon geçiriyor. Biz hak ettiğini düşünüyorduk. Beşiktaş'tan bir oyuncunun olmaması bizleri tabii ki üzüyor. 'Beşiktaş'ta oynayan futbolcu, Milli Takım'da olmaz, alınmaz' gibi komplo teorilerine inanmak istemiyoruz" dedi.