Yusuf Yazıcı koptu geliyor

dünbaşlığı ile verdiği haberde, Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisini duyurmuştu.5 yıllık Fransa macerasının sonuna gelmiş durumda. Kariyerine Fransa'da devam etmeye gönlü olmayan deneyimli oyuncunun yeni bir rota çizmeye hazırlandığı kaydedildi.İtalya'dan da kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğu belirtilen Yusuf, Beşiktaş'ın ilgisine bu yüzden daha sıcak bakıyor. Milli oyuncunun, kendisine talip olan takımlarla masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi.Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hazırlık maçını Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.