Yusuf Yazıcı koptu geliyor

SABAH Spor
dün "Yusuf Yazıcı radarda"
başlığı ile verdiği haberde, Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisini duyurmuştu. 2019'da 18.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcu,
5 yıllık Fransa macerasının sonuna gelmiş durumda. Kariyerine Fransa'da devam etmeye gönlü olmayan deneyimli oyuncunun yeni bir rota çizmeye hazırlandığı kaydedildi. Türkiye'ye dönmek ve bu kez İstanbul'da boy göstermek de bu seçenekler arasında.
İtalya'dan da kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğu belirtilen Yusuf, Beşiktaş'ın ilgisine bu yüzden daha sıcak bakıyor. Milli oyuncunun, kendisine talip olan takımlarla masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi. Siyahbeyazlı kulübün yetkililerinin kısa süre içerisinde temas kurarak taleplerini öğreneceği belirtildi.
YÖNETİCİLER TAKİPTEYDİ
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hazırlık maçını Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.