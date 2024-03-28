Yusuf Yazıcı radarda!

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun ile yeni kontrat yapmaya sıcak bakmıyor. Ayrıca Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka da gözden çıkarılan isimler arasında yer alıyor.
Gelecek sezon kanat forvet ve santrfor transferleri yapmayı isteyen siyah-beyazlı yönetim, yabancı birçok ismi takip ederken yerli oyunculardan da Yusuf Yazıcı'ya kilitlendi. 2019'da 18.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sonuna gelmiş durumda.
Henüz Fransız ekibiyle yeni bir kontrata imza atmayan Yusuf Yazıcı, bu sezon 36 maçta sahaya çıkıp 10 gol, 3 asistlik performansı ile dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın, İtalya'dan talipleri olduğu söylenen ve adı Galatasaray ile de anılan deneyimli oyuncunun temsilcileriyle önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.
SANTOS'A POLONYA'DAN 775 BİN EURO BONUS
Olonya'nın
EURO 2024 vizesi alması, Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos'un yüzünü güldürdü. Beşiktaş'tan önce Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Portekizli hocanın, 775 bin Euro başarı bonusu alacağı öğrenildi.
Ocak 2023-Eylül 2023 tarihleri arasında Polonya'nın başında olan Santos, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.
SUMUDICA'DAN DRAGUŞ İDDİASI!
GAZİANTEP FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica, takımın golcüsü Denis Draguş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı, "Draguş'la Beşiktaş ilgileniyor. Hoffenheim'ın Standard Liege'e doğrudan yaptığı bir teklif var. Onu almak isteyen birkaç takım bulunuyor" dedi. Gaziantep FK'nın Standard Liege'den kiraladığı 24 yaşındaki Rumen forvet, kırmızı-siyahlı formayla 28 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Draguş'un Belçika kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.