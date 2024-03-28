Yusuf Yazıcı radarda!

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun ile yeni kontrat yapmaya sıcak bakmıyor.Gelecek sezon kanat forvet ve santrfor transferleri yapmayı isteyen siyah-beyazlı yönetim, yabancı birçok ismi takip ederken yerli oyunculardan da Yusuf Yazıcı'ya kilitlendi.Henüz Fransız ekibiyle yeni bir kontrata imza atmayan Yusuf Yazıcı, bu sezon 36 maçta sahaya çıkıp 10 gol, 3 asistlik performansı ile dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın,EURO 2024 vizesi alması, Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos'un yüzünü güldürdü. BOcak 2023-Eylül 2023 tarihleri arasında Polonya'nın başında olan Santos, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.GAZİANTEP FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica, takımın golcüsü Denis Draguş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı, "Draguş'la Beşiktaş ilgileniyor. Hoffenheim'ın Standard Liege'e doğrudan yaptığı bir teklif var. Onu almak isteyen birkaç takım bulunuyor" dedi. Gaziantep FK'nın Standard Liege'den kiraladığı 24 yaşındaki Rumen forvet, kırmızı-siyahlı formayla 28 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Draguş'un Belçika kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.