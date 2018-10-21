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1. lig

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Spor Toto 1. lig
Adana kalecisi Karacic, Selçuk Şahin ile girdiği pozisyonda başına aldığı darbeyle bilincini kaybetti, Boşnak kaleciye ilk tedavi sahada yapıldı.

G.BİRLİĞİ'NDEN İLK PUAN KAYBI
1. Lig'in 9. haftasına puan kaybetmeden gelen Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın 34. dakikasında yürekler ağızlara geldi. Adanaspor kalecisi Karacic, Selçuk Şahin ile girdiği pozisyonda başına diz darbesi aldı. Bilincini kaybeden kaleci hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kalan dakikalarda iki ekip de gol arasa da sonuca ulaşamadı ve maç berabere bitti: 0-0. Başkent ekibi, ilk puan kaybını yaşarken, Adana ise yenilmezlik serisini üç maça çıkardı.

BALIKESİR BALTOK - BOLUSPOR 0-1
Bu sezon Süper Lige çıkmaya kararlı olan Boluspor, Balıkesir'i deplasmanda tek golle yenerek bir engeli daha aştı. Konuk ekibe 3 puanı 84'de Guido Koçer'in golü getirdi

GAZİŞEHİR - ÜMRANİYESPOR 0-0
Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan bir diğer maçta ise Gazişehir ile Ümraniye ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi puanını 15'e çıkarırken, 1 maçı eksik İstanbul ekibi ise puanını 13 yaptı.
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Spor Toto 1. lig
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