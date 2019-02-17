Ümranıye tam yol

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Birinci Lig'in ikinci yarısına Altay yenilgisi ile başlayan ancak daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tutunan Ümraniyespor, evinde Balıkesir Baltok'u 2-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın gollerini Leandrinho ve Emircan Altıntaş kaydetti. Kırmızı-beyazlı ekip, son dört maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak Süper Lig umutlarını sürdürdü.İLK iki iddiasını sürdürmek isteyen Hatayspor, sahasında Play- Off'u hedefleyen Adana Demir'le 1-1 berabere kaldı. Maçın iki golünü de birisi kendi kalesine olmak üzere Yusuf kaydettiPLAY-OFF hedefi için puan kaybına tahammülü olmayan Boluspor, Altay'da deplasmanda 1-0 yenildi. İzmir ekibi, 90+3'te Marco Paixao'nun golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.TFF 2. LİG:KIRMIZI GRUP: Tuzla- Menemen Bld.: 1-3, Manisa B.Şehir Bld.- Tarsus İY: 4-0, BAK Spor- Bandırma Baltok: 1-0 BEYAZ GRUP: B. Bld.Bodrum-Niğde Anadolu:1-1, Eyüp-Keçiörengücü:1-3, Ankara Demir- Yılport Samsun: 0-1.TFF 3. LİG:1. GRUP: Şile Yıldız- Hekimoğlu Trabzon:1-3, Tire 1922-Artvin Hopa: 0-0, 2. GRUP: Bergama Bld.- Düzce: 0-1, 3. GRUP: 1461 Trabzon- Muğla: 2-0.