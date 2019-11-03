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1. LİG

Giriş Tarihi: 3.11.2019
TFF 1. LİG
Gözyaşlarına boğuldu!
Önceki gün annesini kaybeden Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Menemen-Ümraniye:..........1-0
GEÇEN hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, dün de Cesar Grup Ümraniyespor'u da evinde yenerek çıkışını sürdürdü. Galibiyet golünü Mehmet Boztepe kaydetti.

Hatayspor-Altay:...............................3-2
TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Hatayspor, Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Altay'ın golleri ise Deniz ve Paixao'dan geldi. Bir maç aradan sonra kazanan Hatay, 20 puanla zirveye çıktı.

Adanaspor-Bolu:..............................0-0
TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan iki ekip Adanaspor ile Boluspor'u karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı. İki maçtır gol atamayan Adanaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Akhisar-A.Demir:............................1-1
ZIRVE mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Adana Demir ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım Erhan'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip Volkan Şen'le cevap verip bir puanı aldı.
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TFF 1. LİG
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