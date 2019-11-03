TFF 1. LİG

BUGÜN NELER OLDU

Gözyaşlarına boğuldu!Önceki gün annesini kaybeden Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.Menemen-Ümraniye:..........1-0hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, dün de Cesar Grup Ümraniyespor'u da evinde yenerek çıkışını sürdürdü. Galibiyet golünü Mehmet Boztepe kaydetti.Hatayspor-Altay:...............................3-21'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Hatayspor, Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Altay'ın golleri ise Deniz ve Paixao'dan geldi. Bir maç aradan sonra kazanan Hatay, 20 puanla zirveye çıktı.Adanaspor-Bolu:..............................0-01. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan iki ekip Adanaspor ile Boluspor'u karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı. İki maçtır gol atamayan Adanaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktıAkhisar-A.Demir:............................1-1mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Adana Demir ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım Erhan'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip Volkan Şen'le cevap verip bir puanı aldı.