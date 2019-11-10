TFF 1. Lig puan durumu: TFF 1. Lig puan durumunda son durum ne oldu?

TFF 1. Lig puan durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm heyecanıyla devam eden mücadelelerde dün Giresunspor ve Osmanlıspor arasındaki mücadele Giresunspor'un galibiyetiyle son bulurken Karagümrük Altay takımını 1-0 mağlup etti. Peki, TFF 1. Lig puan durumunda son durum ne oldu? İşte TFF 1. Lig puan durumu…

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

KEÇİÖREN ADANAYI 2 GOLLE GEÇTİ

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, evinde Adanaspor'u ağırladı. Başkent ekibi, Adanaspor'u 2- mağlup etti. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 18'e yükseltirken, Adanaspor 8 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk. 80 Abdulkadir Kuzey)

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Renan Diniz (Dk. 46 Özkan Taştemur), Okan Adil Kurt (Dk. 73 Eren Keleş), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Roni, Utku Şen

Goller: Dk. 28 Mendy, Dk. 38 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 71 Utku Şen (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Roni, Dk. 70 Okan Adil Kurt (Adanaspor)

ÜMRANİYEDE BERABERLİK

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Cesar Grup Ümraniyespor evinde Hatayspor'u ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 18'e, lider Hatayspor da 21'e yükseltti. Konuk ekip Hatayspor, 11. haftayı da lider kapattı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın

Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)