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Dadaşlar zirveye yürüyor

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Dadaşlar zirveye yürüyor
TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında BB.Erzurumspor, Keçiörengücünü 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 ile kapatan ev sahibi Erzurum, ikinci yarıda vitesi yükseltti. 67. dakikada Emrah Başsan'ın asistinde Pote ile ağları bulan Dadaşlar, son dakikada ise Emrah Başsan'ın oyundan atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu galibiyetle 38 puana ulaşan Erzurum, zirve yarışında kritik bir virajı döndü ve lider Hatay'ın 4 puan gerisinde takipte kaldı. Diğer maçta ise Akhisar ile Menemenspor 2-2 berabere kaldı.
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Dadaşlar zirveye yürüyor
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