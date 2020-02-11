Dadaşlar zirveye yürüyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında BB.Erzurumspor, Keçiörengücünü 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 ile kapatan ev sahibison dakikada ise Emrah Başsan'ın oyundan atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu galibiyetle 38 puana ulaşan Erzurum, zirve yarışında kritik bir virajı döndü ve lider Hatay'ın 4 puan gerisinde takipte kaldı.