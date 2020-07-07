Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Karagümrük kazandı Boluspor’u ateşe attı

Karagümrük kazandı ’u ateşe attı

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Karagümrük kazandı Boluspor’u ateşe attı
TFF 1. Lig'de dün 32. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan İstanbul temsilcisi, 10. dakikada Zeki Yıldırım'ın attığı golle öne geçti. Boluspor 45'te Bilal Kısa ile bir penaltıdan faydalanamazken, 56'da Gökhan Sazdağı skoru eşitledi. Ardından 77. dakikada Alassane Ndao, 80'de ise Fatih Kuruçuk'un sayıları Karagümrük'e galibiyeti getirdi. Bu sonuçla puanını 53'e yükselten kırmızı-siyahlılar Süper Lig'e çıkma umutlarını perçinlerken, Boluspor ise 30 puanda kalarak küme düşme hattındaki 27 puanlı Osmanlıspor'dan uzaklaşmayı başaramadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?
Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Bakan Koca son dakika açıkladı! 6 Temmuz Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum!
Son Dakika Haber- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte 2020 güncel fiyat listesi
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan "Ozan Güven'in başı büyük dertte"...
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatları raflarda yerini almak üzere! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyatlar…
Son dakika haberi: Emekli maaşı 2020 zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagümrük kazandı Boluspor’u ateşe attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA