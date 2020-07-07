Karagümrük kazandı Boluspor’u ateşe attı

TFF 1. Lig'de dün 32. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan İstanbul temsilcisi, 10. dakikada Zeki Yıldırım'ın attığı golle öne geçti.
Boluspor 45'te Bilal Kısa ile bir penaltıdan faydalanamazken, 56'da Gökhan Sazdağı skoru eşitledi.
Ardından 77. dakikada Alassane Ndao, 80'de ise Fatih Kuruçuk'un sayıları Karagümrük'e galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla puanını 53'e yükselten kırmızı-siyahlılar Süper Lig'e çıkma umutlarını perçinlerken, Boluspor ise 30 puanda kalarak küme düşme hattındaki 27 puanlı Osmanlıspor'dan uzaklaşmayı başaramadı.