Ankara Demir Sakarya’yı eledi

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. 29. dakikada Süleyman Güneş'in yerden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan72'de Sakaryaspor'da Onur Eriş'in şutu üst direkten döndü. 81'de savunma arkasına sarkanMücadelenin son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, 90+4. dakikadaberaberlik sayısını kaydedemedi. Karşılaşmayı kazanan2. Lig Play-off çeyrek final maçında Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe karşılaştı. İstanbul ekibi, rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İlk yarının golsüz kapandığı mücadelede ikinci devreye hızlı başlayan Sancaktepe, 57'deve 62'de'un golleriyle 2-0 öne geçti.uzatma dakikalarında sahne alan, Sancaktepe'nin galibiyetini perçinledi.finalin diğer ayağındayarı finaleadını yazdırdı. Ege ekibi, 6. dakikada'ungolüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar 4 dakikasonraile skoru 2-0 yaptı. Oyununkontrolünü eline alan Manisa FK, 72'defişi çekti.şık bir golle perdeyikapattı. Manisa, yarı final maçındakarşılaşacak.ile Tuzlaspor arasındaki diğer çeyrek final mücadelesinde gülen taraf İstanbul temsilcisi oldu. Tuzlaspor, zorlu mücadeleyi 1-0 kazanıp vizeyi aldı. Maçın 57. dakikasında KastamonusporluAtışı kullanan64'te Batuhan'ın sert şutu direğe takıldı. 80'de Yasin'in atılmasıyla 10 kişi kalan Tuzla, skoru koruyup zafere uzandı.TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için yarın oynanacak Play-off maçlarının yarı final 1. ayak maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada program şöyle açıklandı: