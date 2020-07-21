Ankara Demir Sakarya’yı eledi

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. 29. dakikada Süleyman Güneş'in yerden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Tahir Babaoğlu, Başkent ekibini öne geçirdi.
72'de Sakaryaspor'da Onur Eriş'in şutu üst direkten döndü. 81'de savunma arkasına sarkan Tahir Babaoğlu, rakibinden şık bir çalımla kurtuldu ve plase vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı.
Mücadelenin son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın golüyle umutlansa da
beraberlik sayısını kaydedemedi. Karşılaşmayı kazanan Ankara Demirspor, yarı final maçında cuma günü saat 20.00'de Tuzlaspor ile karşılaşacak.
Sancaktepe, Hekimoğlu Trabzon'u yenip bileti aldı
TFF
2. Lig Play-off çeyrek final maçında Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe karşılaştı. İstanbul ekibi, rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İlk yarının golsüz kapandığı mücadelede ikinci devreye hızlı başlayan Sancaktepe, 57'de Can Erdem
ve 62'de Hamza Ok
'un golleriyle 2-0 öne geçti. Hekimoğlu Trabzon, 84. dakikada Caner Aktaş'la umutlansa da
uzatma dakikalarında sahne alan Ahmet Sivri
, Sancaktepe'nin galibiyetini perçinledi.
Manisa FK, güle oynaya yarı finale yükseldi
ÇEYREK
finalin diğer ayağında Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor'u 3-0 yenerek
yarı finale
adını yazdırdı. Ege ekibi, 6. dakikada Umut
'un
golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar 4 dakika
sonra Erhan
ile skoru 2-0 yaptı. Oyunun
kontrolünü eline alan Manisa FK, 72'de
fişi çekti. Sertaç
şık bir golle perdeyi
kapattı. Manisa, yarı final maçında cuma günü saat 22.00'de Sancaktepe ile
karşılaşacak.
Batuhan Karadeniz'den Tuzla'ya hayat öpücüğü
KASTAMONUSPOR
ile Tuzlaspor arasındaki diğer çeyrek final mücadelesinde gülen taraf İstanbul temsilcisi oldu. Tuzlaspor, zorlu mücadeleyi 1-0 kazanıp vizeyi aldı. Maçın 57. dakikasında Kastamonusporlu Özgür, ceza sahası içinde topu elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi.
Atışı kullanan Batuhan Karadeniz skoru 1-0 yaptı.
64'te Batuhan'ın sert şutu direğe takıldı. 80'de Yasin'in atılmasıyla 10 kişi kalan Tuzla, skoru koruyup zafere uzandı.
Kalkavan ve Palabıyık'a Play-off'ta görev
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için yarın oynanacak Play-off maçlarının yarı final 1. ayak maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada program şöyle açıklandı: