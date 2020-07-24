90+6’da gelen golle ‘Pazar’ yeri bayram oldu

TFF3.Lig play-off'unda Pazarspor, Nevşehir Belediyespor'u 2-1 yenip finale çıktı. 36. dakikada Pazarspor, Mehmet'in golüyle öne geçti. 57'de ceza sahasına giren Yasin, şık bir vuruşla kaleciyi avlayıp Nevşehir'e beraberliği getirdi: 1-1.3. Lig 3. Grup play-off yarı final maçında Somaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlılar, ikinci yarıda attığı gollerle Muğla'yı 2-0 yenip adını finale yazdırdı. 56'da Mehmet Bağlı ile öne geçen Soma, 90'da galibiyeti perçinleyip vizeyi aldı.