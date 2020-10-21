Keçiörengücü:1 R.H. Bandırma:0

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı dün başladı. Ankara temsilcisi Keçiörengücü, Bandırma karşısında erken bulduğu golle sonuca gitti: 1-0... Karşılaşmanın tek sayısı 14. dakikada Barış Alper'den geldi. Keçiörengücü bu galibiyet ile puanını 13'e çıkartırken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna da oturdu.
ESKİŞEHİRSPOR:..........0 SAMSUNSPOR:................1 DÜN oynanan diğer karşılaşmada Samsunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 22. dakikada İlyas Kubilay Yavuz kaydetti. Samsun puanını 11'e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.