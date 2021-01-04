Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Samsunspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!

ilk yarıyı galibiyetle kapattı!

TFF 1. Lig'in 17. haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 2-1 yenerek, ligin ilk yarısını 33 puanla kapattı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:35 ABONE OL
Samsunspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!

TFF 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Yılport Samsunspor evinde ağırladığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Seyfettin Ünal (xx), Baran Eraslan (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx) - Kerem (xx), Erkam (xx), Boli (xx), Erhan (xxx), Savicevic (xx) (Dk. 89 Yalçın), Gökhan (xx) (Dk. 58 Kubilay (xx), Oğuz (xx) (Dk. 69 Buğra(xx), Burak (xxx), Gyasi (xx) (Dk. 46 Guido (xxx), Nadir (xx) (Dk. 58 Ahmethan (xxx)
ADANASPOR: Kracic (x)- Ömer (x) (Dk. 80 Berkan Fırat (x), Donkor (xx), Belem (x), Atalay (x) (Dk. 71 Serhat Tunç (x), Celil (xx), Evren (x), Ergin (x) (Dk. 71 Ozan Papaker (x), Furkan Şeker (x), Uğurcan (xx) (Dk. 90+5 Cenk Alptekin (?), Canberk (xx)
GOLLER: Dk. 73 (P) İlyas Kubilay, Dk. 90+7 Guido (Yılport Samsunspor) - Dk. 63 (KK) Erkam Reşmen (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Erhan, Guido (Yılport Samsunspor) - Adolphe Belem, Furkan Şeker, Uğurcan Yazılı (Adanaspor)15'inci dakikada Erhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR
24'üncü dakikada Erhan'ın ceza sahası dışında yaptığı ortada göğsüyle topu yumuşatan Burak'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
56'ncı dakikada Savicevic'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nadir'in vuruşunda top kaleci Kracic'de kaldı.
57'nci dakikada Guido'nun yerden pasıyla buluşan Nadir'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Kracic'de kaldı.
63'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Celil Yüksel'in kullandığı serbest vuruşta Erkam'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
73'üncü dakikada skora denge geldi. Burak Çalık'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Kubilay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
84'üncü dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Buğra'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+7'nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Guido'nun kaleye çektiği şut defansa da çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü enflasyon verisinde!
Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
PKK'da son dakika: Kan donduran tecavüz çığlığı!
Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
Memur maaşlarında son dakika haberi: 2021 memur maaşı ve emekli zammı açıklanıyor
Son dakika haberi... Bakan Koca: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA