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'da dönemi!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandı. Adana ekibinde geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 19:01 ABONE OL
Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiriyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi!
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