Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Adana Demirspor lider Giresunspor'u 3 golle geçti
Giriş Tarihi: 17.4.2021 23:52 Son Güncelleme: 17.4.2021 23:55

lider 'u 3 golle geçti

DHA
Adana Demirspor lider Giresunspor'u 3 golle geçti

TFF 1’inci Lig’in 31’inci haftasında sahasında ağırladığı GZT ’u  3-0 mağlup ederek, 2’nci sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı ve Süper Lig için önemli bir adım daha attı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Ezeh, 37. dakikada Sinan Kurt ve 42. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan pasını Ezeh'e verdi. bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Adana Demirspor'da Gökhan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girip, şutunu çekti. Top az farkla auta gitti

37'nci dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ezeh'in ara pasıyla topla buluşan Sinan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

41'inci dakikada Hüseyin'den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Ezeh, ceza alanı içerisinde Salih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

49'uncu dakikada Giresunspor'da kazanılan kornerde Nalepa ortasını yaptı. Ceza sahası dışındaki Erol'un sert şutunda kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

66'ncı dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya pasını gönderdi. Pa Dibba'nın topuk pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Sinan'ın sert şutunda, kaleci Tolgahan son anda topu kornere çeldi.

77'nci dakikada Adana Demirspor'da İsmail, ceza sahası içerisinde buluştuğu topla kaleye doğru hamle yaptı. Kaleci Tolgahan İsmail'e izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Kritik eşik belli oldu! 9 günlük tam kapanma mı geliyor?
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Altın kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: Altın fiyatları için senaryolar belli oldu
"Fatih Terim'den sonra hoca belli!" Galatasaray'daki krizden sonra Adnan Polat sürprizi... (Sabah.com.tr Özel)
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...
SON DAKİKA | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan aşı açıklaması: 4 kat azaldı
Son dakika: Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında olay diyalog! "Ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim"
Hadise'den o iddialara sert yanıt: 'Hesabını soracağım, kimse benim namusumu lekeleyemez'
İsrail’den Türkiye itirafı! Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul etti
Son dakika: Bu habere dikkat! 'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor lider Giresunspor'u 3 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA