Murat Sancak, Samet Aybaba ile yola devam dedi!

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı." dedi.

Aybaba, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, inanılmaz mutlu olduğunu, memleketinin takımının 26 yıldır Süper Lig'i beklediğini söyledi.

Adana'nın toprağının bereketli olduğunu kaydeden Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu şampiyonluk Adana Demirspor için kıvılcım olacaktır, her alanda çıkış yaşayacaktır. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir topluluk oldular. Başkanımıza teşekkür ediyorum, takımın yükselen grafiğine ekonomik olarak katkıda bulundu. Yönetim kurulumuz dahil. Memleketimizdekiler de takıma gönül bağı ile bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Göreve geldikten sonra 11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bütün rakiplerimizle oynadık ve hepsini yendik. Bu şampiyonluk sayılı hikayesi olan şampiyonluklardan bir tanesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adana Demirspor çok daha iyi yerlere gelecektir, Adana Demirspor'la Süper Lig daha da renklenecektir."

"ŞAMPİYON HOCAMIZLA DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Murat Sancak, Samet Aybaba ile yola devam edilecek mi sorularını yanıtladı. Sancak, "Ben nankörlük yapamam. Şampiyon hocayla yolumuza devam ederiz. Hoca devam etmek istemezse farklı." diye konuştu.