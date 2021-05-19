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Giriş Tarihi: 19.5.2021

finale göz kırptı!

Altınordu finale göz kırptı!

İzmir ekibi, Yusuf ile öne geçerken, 84’te 10 kişi kaldı. Karadeniz temsilcisi ise 90+3’te kazanılan penaltıdan ile yararlanamadı. rövanş için avantaj yakalad

TFF 1. Lig'deki play-off yarı final ilk maçında Yılport Samsunspor, Altınordu karşısında önemli avantajlardan yararlanamadığı mücadeleyi kaybetti: 0-1. Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49'da Yusuf Yalçın Arslan kaydetti. 23 yaşındaki Yusuf, Altınordu A Takım formasıyla ilk golünü attı. İzmir ekibinde Hüsamettin Yener, 84. dakikada kırmızı kart gördü. 89. dakikada Altınordulu Ufuk'un kendi ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulunulunca hakem pozisyonu VAR sistemiyle inceleyerek beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Gökhan Alsan'ın kullandığı penaltı vuruşunda Erhan topu çıkarık skoru belirledi: 1-0.

KALECİDEN PENALTI YORUMU
MAÇIN son dakikalarında Samsunspor, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Gökhan Alsan ise Karadeniz temsilcisi adına büyük avantaj getirecek o golü atmayı başaramadı. Altınordu kalecisi Erhan Erentürk ise maçın ardından, "Gökhan Ağabey daha önce takip ettiğim, penaltı atışlarını bildiğim bir oyuncuydu. Topa vurana kadar hareket etmemem gerektiğini biliyordum. Bu nedenle son ana kadar bekledim ve hislerim beni yanıltmadı" diye konuştu.

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