Altınordu finale göz kırptı!

TFF 1. Lig'deki play-off yarı final ilk maçında Yılport Samsunspor, Altınordu karşısında önemli avantajlardan yararlanamadığı mücadeleyi kaybetti: 0-1. Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49'da Yusuf Yalçın Arslan kaydetti.İzmir ekibinde Hüsamettin Yener, 84. dakikada kırmızı kart gördü. 89. dakikada Altınordulu Ufuk'un kendi ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulunulunca hakem pozisyonu VAR sistemiyle inceleyerek beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Gökhan Alsan'ın kullandığı penaltı vuruşunda Erhan topu çıkarık skoru belirledi: 1-0.son dakikalarında Samsunspor, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Gökhan Alsan ise Karadeniz temsilcisi adına büyük avantaj getirecek o golü atmayı başaramadı. Altınordu kalecisi Erhan Erentürk ise maçın ardından, "Gökhan Ağabey daha önce takip ettiğim, penaltı atışlarını bildiğim bir oyuncuydu. Topa vurana kadar hareket etmemem gerektiğini biliyordum." diye konuştu.