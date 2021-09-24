Ağaç kütüğü kurtardı

Bolusporlu futbolcuların içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Araç ağaç kütüğü sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu. Futbolcu Tugay Kacar idaresindeki 06TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu. Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı.