Ayrılık sevdaya dahil!

TFF 1. Lig'den aldığı Altay'ı, 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı. 72 yaşındaki Altay'ın efsane hocası, veda mektubunda şunları söyledi: "Göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp şehrime, yuvama döndüm. Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Bu sezona çok iyi başladık ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Kimse benim başarıdanaldığım payı kabul ederken başarısızlıktanalacağım paydan kaçacağımıdüşünmesin. Üzerime düşeni yapıyorumve teknik direktörlük görevindenayrıldığımı üzülerekpaylaşıyorum. İzmirli şairin dediği gibi; ayrılık da sevdaya dahildir..." ifadelerini kullandı.