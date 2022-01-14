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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Ayrılık sevdaya dahil!

Ayrılık sevdaya dahil!

Mustafa Denizli, 18 yıl sonra Süper Lig’e çıkardığı Altay’dan ayrılırken, duygusal bir veda mektubu kaleme aldı

TFF 1. Lig'den aldığı Altay'ı, 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı. 72 yaşındaki Altay'ın efsane hocası, veda mektubunda şunları söyledi: "Göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp şehrime, yuvama döndüm. Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Bu sezona çok iyi başladık ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Üzerime düşeni yapıyorum ve teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum. İzmirli şairin dediği gibi; ayrılık da sevdaya dahildir..." ifadelerini kullandı.

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Ayrılık sevdaya dahil!
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