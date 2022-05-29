A Spor’da final bayramı

SPOR Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım A Spor ekranlarında belli olacak. TFF 2. Lig play-off finalinde bugünAlsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Finalde karşı karşıya gelecek iki ekip de daha önce hiç 1. Lig'de yer almazken, tarihlerinde bir ilki yaşayıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Daha önce Pendikspor ve Sakaryaspor liglerini ilk sırada tamamlayıp doğrudan Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırmıştı. Heyecan fırtınasına sahne olacak karşılaşmayı, çeyrek finalde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu eleyerek finale yükselirken,da play-off'ta Sivas Belediyespor'un ardından An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktı.