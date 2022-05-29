A Spor’da final bayramı

TFF 2. Lig play-off finalinde Karacabey Bld. ile Bodrumspor, 1. Lig’e son bilet için kozlarını 21.00’de paylaşacak. Maç A SPOR’DAN yayınlanacak
SPOR Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım A Spor ekranlarında belli olacak. TFF 2. Lig play-off finalinde bugün TECO Karacabey Belediyespor ileBodrumspor İzmir'de kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Finalde karşı karşıya gelecek iki ekip de daha önce hiç 1. Lig'de yer almazken, tarihlerinde bir ilki yaşayıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Daha önce Pendikspor ve Sakaryaspor liglerini ilk sırada tamamlayıp doğrudan Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırmıştı. Heyecan fırtınasına sahne olacak karşılaşmayı A Spor naklenfutbolseverlerle buluşturacak.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Karacabey Belediyespor, çeyrek finalde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu eleyerek finale yükselirken, Bodrumspor da play-off'ta Sivas Belediyespor'un ardından An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktı.