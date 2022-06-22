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Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:05

Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

İHA
Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi.

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Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
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