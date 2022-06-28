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Giriş Tarihi: 28.6.2022 16:51

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu gençlerin performansından memnun!

AA
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu gençlerin performansından memnun!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir'deki çalışmalarda yer alan genç oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız iyi gidiyor." dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu yaptığı açıklamada, İzmir'de genç ağırlıklı 32 kişilik kadroyla 24 Haziran'da başladıkları çalışmalarını bugün tamamladıklarını söyledi.

Yarından itibaren Afyonkarahisar'da kamp yapacaklarını bildiren Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar kampımızda hem tempomuzu hem de çalışmalarımızı arttıracağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Kadromuzda altyapıdan, kiralıktan dönen gençler var. Hepsinin hem tempolarını artırmak hem oyunsal olarak pozisyon bilgisini geliştirmek hem de maçlardaki durumlarına bakmak istiyoruz. Sonra bir ara verip ikinci etabımız olacak. Şu an çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çocukların çalışmasından çok memnunum. Çok istekliler, birçoğu da zaten hazır gelmiş, bu da güzel bir şey. Yavaş yavaş hepsi birbirini de tanıyacak. Güzel bir kaynaşma ortamı var şu anda. Çalışmalarımız iyi gidiyor."

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Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu gençlerin performansından memnun!
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