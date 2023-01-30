Yeni MalatyaYeni 10 kişiyle lideri yıktı

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor, ağırladığı lider Eyüpspor'u 10 kişiyle 2-1 mağlup etti. 5. dakikada Ogün'ünceza sahası dışında yerdençektiği sert şutta top kalecinin solundan ağlara gitti ve Yeni Malatya 1-0 öne geçti. 22. dakikada oluşan karambolde kale çizgisi önünde Del Valle'nin dokunduğu top, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1. 45+6'da ceza sahası sağ çaprazında Cengizhan'ın kullandığı serbest vuruşta top yan diğere çarparak ağlara gitti: 2-1. 62'de ceza sahası dışında rakibine yaptığı müdahale sonrası Yeni Malatya'da Burak Kavlak ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.