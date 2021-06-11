EURO 2020'de Türkiye'nin rakiplerini tanıyalım: İtalya kabuk değiştirdi, İsviçre kadrosuna güveniyor! Galler ise yeniden tarih yazma peşinde

Ay-Yıldızlılarımız teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2002 Dünya Kupası (Üçüncülük) ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki (Üçüncülük) başarılara bir yenisini daha eklemek istiyor.
Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri olan İtalya, İsviçre ve Galler de hiç de hafife alınacak takımlar değil...
İTALYA'NIN TEK ŞAMPİYONLUĞU VAR, 2 FİNAL KAYBETTİ
A Milli Takımımızın gruptaki en önemli rakibi hiç şüphesiz tam bir turnuva takımı olan İtalya. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında kazanan "Gök Maviler", 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetmişti. 2018 Dünya Kupası'na katılamayan İtalyanlar geride kalan 3 yılda ise tam anlamıyla kabuk değiştirdi.
MANCINI 3 YILDA TAM 73 FUTBOLCU ÇAĞIRDI
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini'nin göreve gelişiyle son 3 yılda milli takıma 78 futbolcu çağrıldı. 8 kaleci, 26 defans, 19 orta saha ve 23 forvet oyuncusu milli maçlarda görev yaptı. Elemelerde J Grubu'nda 10'da 10 yaparak EURO 2020'ye katılan Çizme ekibinde 2016 kadrosundan yalnızca 7 futbolcu (Sirigu, Bonucci, Chiellini, İnsigne, Bernardeschi, Florenzi, Immobile) yer aldı.
ÇİZME'NİN KADROSU YILDIZLARLA DOLU
Kalesinde dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Gianluigi Donnarumma bulunan İtalya'nın savunmasında ise Bonucci ve Chiellini gibi dünyaca ünlü isimler var. En güçlü bölgesi olarak gösterilen İtalyanlar'ın orta sahası Verratti, Jorginho, Barella gibi fark yaratan isimlerden oluşuyor. Gök Maviler'in hücum hattında da Juventus'ta başarılı bir sezon geçiren Federico Chiesa, Napoli'nin süper yıldızı Lorenzo Insigne ve Lazio'da sezonu 25 golle tamamlayan saf 9 numara Ciro Immobile var.
İSVİÇRE TAKIMI BUNDESLIGA'DAN
Türkiye'de bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran Vladimir Petkovic yönetimindeki İsviçre de elemelerde D Grubu'nu lider bitirerek EURO 2020'ye katıldı. Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan İsviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya elenmişti.
Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek İsviçre'nin kadrosunda Bundesliga'da forma giyen birçok isim göze çarpıyor. Kalede tecrübeli Yann Sommer, savunmada Wolfsburg'un sağ beki Kevin Mbabu, Borussia Dortmund'dan stoper Manuel Akanji bulunuyor. Orta alanda Arsenal'in yıldızı Granit Xhaka'nın maestroluğunu yaptığı takımın hücum hattı ise Liverpoollu Xherdan Shaqiri, Mönchengladbachlı Breel Embolo ve Benficalı Haris Seferovic'ten oluşuyor.
GALLER YENİDEN TARİH YAZMAK İSTİYOR
Ejderhalar lakaplı Galler ise tarihinde ilk kez 2016'da katılıp yarı finale kadar yükselmeyi başardığı Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazmak istiyor. Galler, elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini aldı.
Premier Lig ve Championship'ten birçok oyuncunun yer aldığı Galler'in savunmasında Tottenham'dan Ben Davies ve Liverpool'dan Neco Williams gibi isimler yer alıyor. Orta alanda Juventuslu Aaron Ramsey ve Stoke City'nin tecrübeli oyuncusu Joe Allen'ın yanı sıra Chelsea'nin genç yeteneği Ethan Ampadu da dikkat çekiyor. Galler'in en büyük silahı ise hiç şüphesiz Gareth Bale...