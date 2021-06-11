EURO 2020'de Türkiye'nin rakiplerini tanıyalım: İtalya kabuk değiştirdi, İsviçre kadrosuna güveniyor! Galler ise yeniden tarih yazma peşinde

Ay-Yıldızlılarımız teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2002 Dünya Kupası (Üçüncülük) ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki (Üçüncülük) başarılara bir yenisini daha eklemek istiyor.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri olan İtalya, İsviçre ve Galler de hiç de hafife alınacak takımlar değil...