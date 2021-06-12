Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Roma’da çılgın açılış!
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Roma’da çılgın açılış!

Roma’da çılgın açılış!
'nın ev sahibi İtalya karşısındaki mağlubiyeti dış basında da büyük yankı buldu. İşte dikkat çeken başlıklar: La Gazzetta dello Sport (İtalya): Roma'da çılgın açılış! Corriere dello Sport (İtalya): İtalya için rüya gibi bir başlangıç oldu. Telegraph (İngiltere): Turnuvanın açılışında İtalya maçı domine etti. The Guardian (İngiltere): Türkiye karşısında uçuşa geçen İtalya maçın hakimiydi. Daily Mail (İngiltere): Mancini'nin ekibi 3 golle başladı.

NE OLURSA OLSUN YANINIZDAYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ile oynadığımız açılış maçı öncesi resmi Twitter hesabından destek mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. 'de Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
EURO 2020'ye talihsiz başlangıç! Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 kaybetti...
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
SON DAKİKA: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü... Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!
SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Bardağı taşıran son damla oldu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma’da çılgın açılış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA