A Milli Futbol Takımı'nın ev sahibi İtalya karşısındaki mağlubiyeti dış basında da büyük yankı buldu. İşte dikkat çeken başlıklar: La Gazzetta delloSport (İtalya): Roma'da çılgın açılış! Corriere dello Sport (İtalya): İtalya için rüya gibi bir başlangıç oldu. Telegraph (İngiltere): Turnuvanın açılışında İtalya maçı domine etti. The Guardian (İngiltere): Türkiye karşısında uçuşa geçen İtalya maçın hakimiydi. Daily Mail (İngiltere): Mancini'nin ekibi 3 golle başladı.
NE OLURSA OLSUN YANINIZDAYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ile oynadığımız açılış maçı öncesi resmi Twitter hesabından destek mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.