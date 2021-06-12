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Giriş Tarihi: 12.6.2021 22:13 Son Güncelleme: 12.6.2021 22:15

Şampiyonluk iddiası bulunan , karşısında (CANLI)

Şampiyonluk iddiası bulunan Belçika, Rusya karşısında CANLI

'nın favorileri arasında gösterilen , B Grubu'nun ilk maçında ile karşılaşıyor. TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

'nde ve karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, , Mertens ve gibi yıldızlarıyla Rusya karşısında 3 puan istiyor.

Saint-Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Belçika 1-0 Rusya

GOL! 10' Lukaku

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435'ER BİN AVRO PRİM

Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın 'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin avro prim verilecek.

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, ve Rusya ile mücadele edecek 'nın oyuncuları, çeyrek final için 170 bin avro, yarı finale kalmaları halinde 290 bin avro, finale çıkmaları durumunda da 370 bin avro para ödülü alacak.

Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin avro dağıtılacağı açıklanmıştı.

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Şampiyonluk iddiası bulunan Belçika, Rusya karşısında (CANLI)
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