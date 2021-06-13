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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:35 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:38

Milli takım kampında şok! İki yıldız takımdan ayrı çalıştı...

İHA
Milli takım kampında şok! İki yıldız takımdan ayrı çalıştı...

'ye İtalya mağlubiyetiyle başlayan , gruptaki ikinci maçı olan Galler mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Milliler'de ve Umut Meraş takımdan ayrı çalıştı.

'nin açılış maçında İtalya karşısında boy gösteren , Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken, maçın ardından 'ın Başkenti Bakü'ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde kamp yaptığı otele yerleşen Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçı olan Galler mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Neftçi Bakü Stadı'nda yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman öncesinde futbolcuları orta sahada toplayan Teknik Direktör , oyuncularla bir müddet toplantı yaptı.

Ardından dar alanda elle paslaşma oynayan futbolcular, daha sonra ise ikili ekipler halinde birbirlerine yapışık olarak maç yaptı. Futbolcular, elle oynanan pas oyununda son vuruşu ayak ya da kafayla yaparak gole çevirmeye çalışırken, kaleci 'ın kafayla attığı gol dikkat çekti.

ve Umut Meraş, antrenmanda yer almazken, bu 2 futbolcunun fizyoterapist eşliğinde salonda antrenman yaptığı öğrenildi. Galler maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan Ay-Yıldızlı ekip, basına kapalı olarak çalışacak.

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Milli takım kampında şok! İki yıldız takımdan ayrı çalıştı...
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