Milli takım kampında şok! İki yıldız takımdan ayrı çalıştı...

Ardından dar alanda elle paslaşma oynayan futbolcular, daha sonra ise ikili ekipler halinde birbirlerine yapışık olarak maç yaptı. Futbolcular, elle oynanan pas oyununda son vuruşu ayak ya da kafayla yaparak gole çevirmeye çalışırken, kaleci Altay Bayındır'ın kafayla attığı gol dikkat çekti.