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Giriş Tarihi: 14.6.2021 21:37

'nin favorilerinden , 'i ağırlıyor (CANLI)

EURO 2020'nin favorilerinden İspanya, İsveç'i ağırlıyor CANLI

'de günün en dikkat çekici maçı, ve arasında oynanacak. Turnuvanın favorileri arasında görülen İspanya, 'nda İsveç'i ağırlıyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol heyecanı sürüyor. E Grubu'nda günün son maçında ile karşılaşıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan İspanya, 'nda İsveç'i ağırlıyor.

Karşılaşma, saat 22.00'de başladı ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. 'nin başında olduğu İspanya'da, 'den hiçbir oyuncu olmaması turnuva öncesinde dikkat çekmişti.

İsveç tarihinin en büyük futbolcularından Zlatan Ibrahimovic ise turnuva öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle 'de mücadele edemiyor.

İLK 11'LER

İSPANYA: Unai Simon, M. Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, F. Torres, Dani Olmo, Morata

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak

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EURO 2020'nin favorilerinden İspanya, İsveç'i ağırlıyor (CANLI)
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