EURO 2020'nin favorilerinden İspanya, İsveç'i ağırlıyor (CANLI)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol heyecanı sürüyor. E Grubu'nda günün son maçında İspanya ile İsveç karşılaşıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan İspanya, Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda İsveç'i ağırlıyor.
Karşılaşma, saat 22.00'de başladı ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Luis Enrique'nin başında olduğu İspanya'da, Real Madrid'den hiçbir oyuncu olmaması turnuva öncesinde dikkat çekmişti.
İsveç tarihinin en büyük futbolcularından Zlatan Ibrahimovic ise turnuva öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2020'de mücadele edemiyor.
İLK 11'LER
İSPANYA: Unai Simon, M. Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, F. Torres, Dani Olmo, Morata
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak