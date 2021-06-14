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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:25 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:36

gazilerinden 'a büyük destek

MUSTAFA NACAR
Karabağ gazilerinden A Milli Takım'a büyük destek

A Milli Takımımız, 'de önce Galler ardından ise ile 'de çok kritik 2 maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimize gazilerinden büyük destek geldi. 3 gazi Hasan, Serhan ve Vügar, millilerin yanında olduklarını ifade ettiler.

'de Galler ve ile 'de çok önemli iki maç oynayacak olan 'na gazilerinden büyük destek var.

Tedavi gördükleri hastaneden 1 gün izin alarak Bakü sokaklarında dolaşan 3 gazi Hasan, Serhan ve Vügar, Ay-Yıldızlı ekibin yanında olduklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı 'ın, daha önceki ziyaretinde okuduğu şiiri hatırlatarak sözlerine başlayan Gazi Hasan Mehdiyev, Karabağ savaşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman güç verdiğini belirterek, "Bizler her zaman kardeşiz ve bunu da bütün dünyaya gösterdik. Şimdi Milli Takımı burada ve kardeşliğimizi maçlarda da göstereceğiz. Türkiye kendi evinde oynayacak. İnşallah 2 maçı da kazanarak hepimizi mutlu edecek. Bizler 1 günlük izinle hastaneden çıktık. Tedavilerimiz devam ediyor. Statta olmayı çok isterdik ama gönlümüz sahada olacak" şeklinde konuştu.

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Karabağ gazilerinden A Milli Takım'a büyük destek
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