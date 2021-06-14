SON DAKİKA: EURO 2020 maçında kalp krizi geçiren Eriksen ilk kez konuştu: “Hiçbir şeyi hatırlamıyorum…”

ERİKSEN'İN ARKADAŞI: "ERİKSEN'İN KEYFİ YERİNDE, DÜNYANIN HER YERİNDEN ONA MESAJLAR GELİYOR"

Eriksen'in arkadaşı ve menajeri Martin Schoots: "Eriksen ile pazar günü konuştuk ve durumunun iyiye gittiğini gördüm. Şaka yapıyordu, keyfi yerindeydi. Mutluydu, çünkü dünyanın her yerinden ona mesajlar geliyordu. Hepimiz ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Doktorlar derinlemesine incelemeler yapıyorlar. Zamanla ne olduğu anlaşılacak. Şimdi ailesi onun yanında birkaç gün müşahede altında kalacak. Her halükarda takım arkadaşlarını Belçika'ya karşı desteklemek istiyor."