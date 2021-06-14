SON DAKİKA: EURO 2020 maçında kalp krizi geçiren Eriksen ilk kez konuştu: “Hiçbir şeyi hatırlamıyorum…”

Cumartesi günü EURO 2020 b grubunda Danimarka-Finlandiya maçında herkesi derinden etkileyen olay yaşanmıştı. Danimarkalı 29 yaşında oyuncu Christian Eriksen ilk yarının sonlarında kalp krizi geçirerek yere yığılmış ve doktorların acil müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Eriksen, hastanede tedavi görüyor ve bugün ilk kez konuştu.
CHRİSTİAN ERİKSEN İLK KEZ KONUŞTU
Christian Eriksen'in kalbinin yoğun maç temposuna dayanmadığı açıklanmıştı. Doktorları, Eriksen'in bir daha futbol oynamasının zor olduğunu ifade etti. Fakat Christian Eriksen bugün tedavi gördüğü hastanede ilk kez açıklamalarda bulundu.
ERİKSEN: "ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM, NELER OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"
La Gazzeetta dello Sport'un haberine göre Eriksen onun için endişelenen herkese bir mesaj gönderdi.
Eriksen: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Neler olduğunu anlamaya çalışacağım."
ERİKSEN'İN ARKADAŞI: "ERİKSEN'İN KEYFİ YERİNDE, DÜNYANIN HER YERİNDEN ONA MESAJLAR GELİYOR"
Eriksen'in arkadaşı ve menajeri Martin Schoots: "Eriksen ile pazar günü konuştuk ve durumunun iyiye gittiğini gördüm. Şaka yapıyordu, keyfi yerindeydi. Mutluydu, çünkü dünyanın her yerinden ona mesajlar geliyordu. Hepimiz ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Doktorlar derinlemesine incelemeler yapıyorlar. Zamanla ne olduğu anlaşılacak. Şimdi ailesi onun yanında birkaç gün müşahede altında kalacak. Her halükarda takım arkadaşlarını Belçika'ya karşı desteklemek istiyor."
ERİKSEN'İN DOKTORU: "ERİKSEN'İ SAHADA HAYATA DÖNDÜRDÜK, ÇOK ZOR ANLARDI"
Christian Eriksen'in doktoru, "Eriksen sahada kalp krizi geçirdikten sonra kötü görünüyordu. 13 dakikalık bir tedavi ve kalp masajı sonrası hayata döndü. Şükür ki o hala aramızda. Çok zor dakikalardı." İfadelerini kullandı.
ERİKSEN İÇİN KÖTÜ HABERİ DOKTORU VERDİ: "ARTIK FUTBOL OYNAYAMAZ"
Bilinci açılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen tecrübeli orta sahanın eski kardiyoloğu olan Londra'daki St. George's Üniversitesi'nden Dr. Sanjay Sharma, üzen bir açıklama yaptı.
"BÜTÜN TESTLERİNİ YAPAN KİŞİ BENİM"
Danimarkalı oyuncunun 2013'ten bu yana düzenli testlerinin yapıldığını belirten Sharma, "Acaba atladığımız bir şey mi var diye düşündüm. Test sonuçlarına baktım ancak her şey mükemmeldi. Tottenham'da herhangi bir kalp sorunu olmadı. 2019'a kadar olan testleri tamamen normaldi."
"ERİKSEN FUTBOL OYNAYAMAZ"
"Buna kefil olabilirim çünkü bu testleri yapan kişi bendim. Artık futbol hayatı tehlikede. Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar" dedi.