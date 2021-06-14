Son dakika: Galler karşısında A Milli Takım'ın ilk 11'i nasıl olacak? Eden Hazard örneği...

İtalya'nın çok formda olması ve çok iyi oynamasının bizi bozduğunu da unutmayalım. İtalya'nın futbol seviyesinin bizden çok üstün olduğu açık bir şekilde görüldü. Burada eleştirebileceğimiz konu şu: Niye bu kadar mahkûm oynadık?