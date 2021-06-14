Son dakika: Galler karşısında A Milli Takım'ın ilk 11'i nasıl olacak? Eden Hazard örneği...

Son dakika... A Milli Takımımız, EURO 2020'de yoluna devam etme adına zorlu 2 maça çıkacak. Son 16'ya kalmak için Galler ve İsviçre müsabakalarından puan ya da puanlar almak zorunda olan ay-yıldızlıların nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak ediliyor.
Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Ömer Üründül, A Milli Takım'daki son durumu, Galler ve İsviçre maçlarını değerlendirdi. Üründül, Eden Hazard örneği üzerinden Cengiz Ünder'e vurgu yaptı. Deneyimli yazar, sahaya İtalya maçındaki ilk 11'le çıkacağımızı düşündüğünü ifade ederken, tek değişikliğin Cengiz Ünder ile yapılabileceğini söyledi.
İşte Üründül'ün değerlendirmeleri...
A MİLLİ TAKIM'IN GALLLER VE İSVİÇRE İLE OYNAYACAĞI MAÇLARDAN BEKLENTİNİZ NEDİR?
İki takımın arasındaki maçı dikkatlice takip ettim. Karşılaşmanın beraberlikle noktalanması bizim açımızdan iyi oldu. Şu andaki hesaplara göre 4 puan bizi rahatlıkla grup ikincisi yapıyor.
İsviçre, oyunun genelinde üstündü. Çünkü oturmuş bir kolektif yapıları var. Daha fazla pozisyon bulan taraftı. Ama skor avantajı yakalamalarına rağmen maç beraberlikle noktalandı. Galler, 2016'daki performansında değil. Gareth Bale, tehlikeli bir oyuncu ama tek başına fazla etkili olamadı. Sahanın yıldızı kalecileri Danny Ward'dı.
İsviçre'nin ise oturmuş düzeninin yanında iyi oyuncuları var. Seferovic, Shaqiri... Ama ben en çok Embola'yı beğendim. Bu futbolcuya çok dikkat edilmesi lazım. Sonuç olarak istediğimiz performansı sergileyebilirsek gruptan çıkacak sonucu alırız.
Ama göz ardı etmememiz gereken bir konu, hiçbir rakibe karşı garantimizin olmayışı. Son Letonya örneği gibi.
İtalya'nın çok formda olması ve çok iyi oynamasının bizi bozduğunu da unutmayalım. İtalya'nın futbol seviyesinin bizden çok üstün olduğu açık bir şekilde görüldü. Burada eleştirebileceğimiz konu şu: Niye bu kadar mahkûm oynadık?
A MİLLİ TAKIM'IN 11'İNDE ŞENOL GÜNEŞ NE YAPMALI? NASIL BİR DEĞİŞİM OLMALI?
Şenol Güneş'in çok fazla bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Tabii Şenol Güneş için en önemli şey Cengiz Ünder konusu. Bizim hücum gücümüz için bu tip kanat-forvet büyük önem taşıyor.
Ama Cengiz'in maç eksiği tabii ki handikap. İşte bir örnek verelim, benzer maç eksikliğine sahip Eden Hazard gibi bir yıldız, Belçika-Rusya maçında 60'tan sonra oyuna girdi.
Bizim en büyük sıkıntımız Cengiz haricinde kanat forvet oyuncumuzun olmayışı. Orta sahada da bir değişikliğe gideceğini tahmin etmiyorum. Şu anda tek soru işareti; Cengiz baştan mı başlayacak, sonrayı mı bekleyecek?