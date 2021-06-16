80 değil 90 milyon kalp

Türk bayraklarıyla donatılan Bakü’de kiminle konuşsak aynı istekle karşılaşıyoruz: “80 milyon demeyin, bizi de ekleyin. Haberleri, 90 milyonun kalbi Bizim Çocuklar’la diye verin.”
TAKIMLARI G.SARAY, F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ
Kâbus gibi geçen İtalya'daki açılış maçını unutmak ve turnuvaya tekrar motive olmak için Bakü'den daha doğru bir adres olamazdı. Galler'e karşı evimizde oynayacağız desek yeridir. Havaalanına iner inmez aynı dili konuştuğumuzAzerbaycan'daki herkesin içten sevgisini hissettik. Türk bayraklarıyla donatılan şehir merkezinde futbol sohbetine girdiğimizde ''Hangi takımı tutuyorsun?'' sorusuna ''Neftçi Bakü, Karabağ'' değil ''Galatasaray,Fenerbahçe, Beşiktaş'' cevabını aldık.
HALK BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYOR
Elçiye zeval olmaz; Azerbaycan vatandaşlarının da ricasını bu satırlar aracılığıyla duyuralım: "Lütfen80 milyon demeyin. Bizi unutmayın ve 80+10 milyonyani 90 milyon kalp Türkiye için, Bizim Çocuklariçin atacak yazın." Azeri halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiden bahsetmezsek olmaz. Karabağ savaşında Ermenistan karşısında Azerbaycan'a verdiği desteğin anlamı tahmin edilenden de büyük. Öyle ki "Buradaki Erdoğan sevgisi de çokbüyük" yorumları Azerbaycan Türklerinin dilinde.
PAGE: TÜRKİYE'Yİ ZORLAYACAĞIZ
BUGÜN A Milli Takımımız'ın karşılaşacağı Galler'in teknik direktörü Robert Page, Türkiye'ye methiyeler dizdi. Kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini belirten Page, "Bizim de çok iyi bir kalecimiz var. Olabileceklerekarşı hazırlıklıyız. Kolay bir maç olmayacak. Türkiye'yekarşı oluşturduğumuz bir planımız var. Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Büyük saygımız var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular mevcut" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN, DÜNDEN DAHA ÇOK INANIYORUZ" A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından, Galler maçı öncesinde, 'Bugün, dünden daha çok inanıyoruz' paylaşımı yapıldı. Paylaşımı Azerbaycan fotoğrafları süsledi.
DESTEK İÇİN BURSA'DAN BAKÜ'YE
BURSASPOR taraftarı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkacak olan millileri desteklemek için Azerbaycan'a kara yoluyla gitti. 2 bin kilometreyi kara yoluyla kat edecek olan Bursaspor taraftarı, yolculuk öncesi adeta gövde gösterisi yaptı.