80 değil 90 milyon kalp

Giriş Tarihi: 16.6.2021

Türk bayraklarıyla donatılan Bakü’de kiminle konuşsak aynı istekle karşılaşıyoruz: “80 milyon demeyin, bizi de ekleyin. Haberleri, 90 milyonun kalbi Bizim Çocuklar’la diye verin.”