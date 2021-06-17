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Giriş Tarihi: 18.6.2021 00:57

, İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

AA
A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

, 'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör yönetimindeki antrenmana Galler karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Bu futbolcular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından antrenmanı pas ve pres çalışmasıyla sürdürdü. Yarım sahada iki devreli çift kale maçla devam eden antrenman kanattan orta organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Milliler çalışmalarını yarın yine aynı statta sürdürecek.

Antrenmanı (TFF) Başkanı , TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi , TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan da takip etti.

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A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarına başladı
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