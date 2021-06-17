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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Bakü’de Bale izledik!

MEHMET ÖZCAN
Bakü’de Bale izledik!

İlk düdükle birlikte rakip, kalemize yüklenirken Ramsey 42’de cezayı kesti. Roberts 90+5’te fişi çekti. Bizim Çocuklar sınıfta kalırken, Galler’in kaptanı penaltı kaçırmasına rağmen 5 net gol pozisyonu hazırladı, harika 2 asistiyle Milliler’in rüyasını, kâbusa çevird

Bakü'de Azeri vatandaşlarımız sayesinde tribün desteği tamamen Türkiye'deydi ama oyun üstünlüğü de bir o kadar Galler'deydi. İlk yarıda iki net fırsatı harcayan Ramsey, üçüncü kez karşı karşıya kaldığı pozisyonu bitirmesini bildi. Sürekli savunma arkasına uzun toplar deneyen 'in pasında stoperimiz uyudu! İkinci yarıya Merih ve Yusuf ile başlayan , sol bekte dökülen Umut Meraş ve hücumda üretken olamayan Kenan'da ısrar etti. Kötü günündeki Zeki'den penaltıyı tecrübesiyle alan Bale, topu üstten auta attı. Uzatmada Galler hak ettiği ikinci golü buldu, en iyi üçüncü 4 takım arasına girmemiz mevcut averajla yok denecek kadar azaldı. Çok umutlu geldiğimiz 'de eğer gruptaki son İsviçre maçında bir futbol mucizesi gerçekleşmezse büyük hüsran yaşayacağız.

PENALTIYI KAÇIRDI MAÇIN ADAMI OLDU
2019'DAN bu yana milli takım formasıyla gol atamayan Gareth Bale, dün büyük bir şans yakaladı. 60'ta ceza sahasında Zeki'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 31 yaşındaki yıldız, topun başına geçti ancak vuruşu üstten auta gitti. Bale, Avrupa Şampiyonası tarihinde kullandığı ilk penaltıyı kaçırmış oldu. Maçta 2 asiste imza atan, 5 şut çekip ikisinde isabet sağlayan, 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Bale, UEFA tarafından da maçın adamı seçildi.

ÖZÜR DİLERİZ!
MERT MÜLDÜR: Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni İsviçre maçında yapmalıyız.
UMUT MERAŞ: Halkımızdan özür diliyoruz. Söylenecek ve konuşacak bir şey yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, son maça da öyle olacak.
HALİL DERVIŞOĞLU: İki maçı da kaybettik. Üzgünüz diyeceğim bu.

BASKI YEDIK AMA YIKILMADIK
Galler'in ilk golünü atan Ramsey, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Yıllar içinde birbirimizi tanıyoruz. Daha önce de goldeki gibi koşular yapıyordum ama bu sefer gol oldu. Bazen baskı yedik, özellikle de ikinci yarıda biraz zorlandık ama bir arada durduk."

İLK BİLET İTALYA'NIN
EURO 2020'de gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım İtalya oldu. A Grubu'ndaki birinci maçında Türkiye'yi 3-0 yenen Gök Mavililer, dün de İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. 26. dakikada Berardi'nin sağdan altıpasa çıkardığı topa plase vuran Locatelli, İtalya'yı öne geçirdi. 52'de yine Locatelli, ceza sahası dışından sert bir şutla ağları sarsarak farkı 2'ye çıkardı. 89'da ise İmmobile'nin golü skoru belirledi. Mancini'nin ekibi puanını 6 yaparak, son 16'ya kalmayı başardı.

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Bakü’de Bale izledik!
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