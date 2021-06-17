Bakü’de Bale izledik!

İlk düdükle birlikte rakip, kalemize yüklenirken Ramsey 42’de cezayı kesti. Roberts 90+5’te fişi çekti. Bizim Çocuklar sınıfta kalırken, Galler’in kaptanı Gareth Bale penaltı kaçırmasına rağmen 5 net gol pozisyonu hazırladı, harika 2 asistiyle Milliler’in rüyasını, kâbusa çevird
Bakü'de Azeri vatandaşlarımız sayesinde tribün desteğitamamen Türkiye'deydiama oyunüstünlüğü de bir okadar Galler'deydi. İlk yarıda iki net fırsatı harcayan Ramsey, üçüncü kez karşı karşıya kaldığı pozisyonu bitirmesini bildi. Sürekli savunma arkasına uzun toplar deneyen Gareth Bale'in pasında stoperimiz Kaan Ayhan uyudu! İkinci yarıya Merih ve Yusuf ile başlayan Şenol Güneş, sol bekte dökülenUmut Meraş ve hücumdaüretken olamayanKenan'da ısrar etti.Kötü günündeki Zeki'den penaltıyı tecrübesiyle alan Bale, topu üstten auta attı. Uzatmada Galler hak ettiğiikinci golü buldu, en iyi üçüncü4 takım arasına girmemiz mevcutaverajla yok denecek kadar azaldı.Çok umutlu geldiğimiz EURO 2020'de eğer gruptaki son İsviçre maçında bir futbol mucizesi gerçekleşmezse büyük hüsran yaşayacağız.
PENALTIYI KAÇIRDIMAÇIN ADAMI OLDU
2019'DAN bu yana milli takım formasıyla gol atamayan Gareth Bale, dün büyük bir şans yakaladı. 60'ta cezasahasında Zeki'nin müdahalesiyleyerde kalınca hakem penaltınoktasını gösterdi. 31 yaşındaki yıldız, topun başına geçti ancak vuruşu üstten auta gitti. Bale,Avrupa Şampiyonası tarihindekullandığı ilk penaltıyıkaçırmış oldu. Maçta 2 asiste imza atan, 5 şut çekip ikisinde isabet sağlayan, 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Bale, UEFA tarafındanda maçınadamı seçildi.
ÖZÜR DİLERİZ!
MERT MÜLDÜR: Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni İsviçre maçında yapmalıyız. UMUT MERAŞ: Halkımızdan özür diliyoruz. Söylenecek ve konuşacak bir şey yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, son maça da öyle olacak. HALİL DERVIŞOĞLU: İki maçı da kaybettik. Üzgünüz diyeceğim bu.
BASKI YEDIK AMA YIKILMADIK
Galler'in ilk golünü atan Ramsey, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Yıllar içinde birbirimizi tanıyoruz. Daha önce de goldeki gibi koşular yapıyordum ama bu sefer gol oldu. Bazen baskı yedik, özellikle de ikinci yarıda biraz zorlandık ama bir arada durduk."
İLK BİLET İTALYA'NIN
EURO 2020'de gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım İtalya oldu. A Grubu'ndaki birinci maçında Türkiye'yi 3-0 yenen Gök Mavililer, dün de İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. 26. dakikada Berardi'nin sağdanaltıpasa çıkardığı topa plasevuran Locatelli, İtalya'yı öne geçirdi. 52'de yine Locatelli, ceza sahasıdışından sert bir şutla ağlarısarsarak farkı 2'ye çıkardı. 89'da ise İmmobile'nin golü skoru belirledi. Mancini'nin ekibi puanını 6 yaparak, son 16'ya kalmayı başardı.