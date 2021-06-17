TRT Spor ve TRT 1 yayın akışı listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.
Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?
İşte, 17 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Ukrayna-Kuzey Makedonya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Danimarka-Belçika" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Avusturya" (Canlı)
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV (Canlı)
14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İTALYA - İSVİÇRE "
18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA "
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " DANİMARKA - BELÇİKA "
00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - AVUSTURYA "