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Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:22 Son Güncelleme: 17.6.2021 10:26

EURO 2020'de günün maçları 17 Haziran 2021: TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020'de ?

EURO 2020'de günün maçları 17 Haziran 2021: TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 Futbol Şampiyonası hız kesmeden devam ederken günün maçları günün maçları da merak ediliyor. Bilindiği üzere, bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bu noktada, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, EURO 2020'de ? İşte, TRT Spor ve TRT 1 canlı yayın akışı listesi 17 Haziran 2021

TRT Spor ve listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.

TRT SPOR & TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?

İşte, 17 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi

EURO 2020'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

  • Ukrayna - Kuzey Makedonya (16.00)
  • Danimarka - Belçika (19.00)
  • Hollanda - Avusturya (22.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Ukrayna-Kuzey Makedonya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Danimarka-Belçika" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Avusturya" (Canlı)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İTALYA - İSVİÇRE "

18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA "

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " DANİMARKA - BELÇİKA "

00:00 Kupa Gecesi (Canlı)

02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - AVUSTURYA "

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EURO 2020'de günün maçları 17 Haziran 2021: TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?
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