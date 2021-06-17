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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:36 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:38

Usta yazardan - maçı yorumu! "Hayallerimiz milli kâbusa döndü"

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Usta yazardan Türkiye-Galler maçı yorumu! Hayallerimiz milli kâbusa döndü

A Milli Takımımız, A Grubu ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. İtalya'dan sonra Galler'e de mağlup olan ay-yıldızlılar, bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. İlk 2'ye girme ihtimalimiz kalmazken, son 16 için tek şansımız en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Fatih Doğan, A Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği müsabakayı değerlendirdi.

'de işler istediğimiz gibi gitmiyor. İtalya karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası önündeki kötü oyun ve 2-0'lık mağlubiyetle ağır yara aldık. Turnuvada yolumuza devam edebilmek için İsviçre karşısında mutlak 3 puan almalıyız. Ancak -5 averajımız olduğu için en iyi 4 üçüncüden biri olmamız yine de kolay görünmüyor.

Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemi Fatih Doğan, Galler'e 2-0 kaybettiğimiz mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı...

", Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla 'ye kardeşten öte can yoldaşı olmuş. Bakü sokaklarında 7'den 70'e gördüğümüz Türkiye sevgisi 31 bin seyirciye izin verilen Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığımız muhteşem kardeşlik tablosunun izlerini taşıyordu.

Galler karşısında oyuna İtalya maçına göre daha dengeli başladık. Ancak Okay ve Ozan'la orta sahada istediğimiz güçlü oyunu üretemedik. Galler, Moore'un yakın markajda olduğunu görünce ilk yarıda Bale ile uzun ara paslarla oyunun 10 numarası Ramsey'i kaçırmayı denedi.

Denemelerin üçüncüsünde Ramsey hatayı affetmedi. Devre arasına 1-0 yenik girince Güneş, Merih'i oyuna sokup 'ı orta sahaya çekti. Ozan ve Okay'ı dışarı alıp Yusuf hamlesi yaptı.

İki maçtır bu iki isim niye bu kadar düştü, bu ayrı bir tartışma konusu. Ancak soğukkanlı Galler zaman zaman fırsatlar verse de takım savunmasını hiç bozmadı.

Kaptan Bale 60'ta penaltıyı adeta Zeki'nin ayağına kendini takarak aldı. Ancak adaletsiz karar üstten autla sonuçlandı. Kader anı olabilirdi. Ona da gerekli reaksiyonu veremedik. Umut Meraş'ın yerine , 74'te Kenan'ın yerine Halil hamleleri de takımı toparlasa da reaksiyon getirmedi.


İki maçın özeti şu: Bizim Çocuklar'a bir şeyler olmuş. Hırs, mücadele ve oyun olarak iyiye gideceğimize geriye gitmişiz. Hayallerimiz, milli kâbusa dönüştü. Yazık!"

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Usta yazardan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Hayallerimiz milli kâbusa döndü"
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