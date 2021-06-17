Usta yazardan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Hayallerimiz milli kâbusa döndü"

Kaptan Bale 60'ta penaltıyı adeta Zeki'nin ayağına kendini takarak aldı. Ancak adaletsiz karar üstten autla sonuçlandı. Kader anı olabilirdi. Ona da gerekli reaksiyonu veremedik. Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür, 74'te Kenan'ın yerine Halil hamleleri de takımı toparlasa da reaksiyon getirmedi.



İki maçın özeti şu: Bizim Çocuklar'a bir şeyler olmuş. Hırs, mücadele ve oyun olarak iyiye gideceğimize geriye gitmişiz. Hayallerimiz, milli kâbusa dönüştü. Yazık!"