Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Christian Eriksen’e kalp pili takılacak
Giriş Tarihi: 18.6.2021

’e kalp pili takılacak

Christian Eriksen’e kalp pili takılacak
EURO 2020'de B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde saha ortasında aniden kalbi duran için 'ndan açıklama geldi. Federasyon, 29 yaşındaki yıldıza ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacağını belirtti. Ajax forması giyen Hollandalı Daley Blind de 2019'da rahatsızlanınca kalp pili takılmış ve futbol yaşamına devam etmişti. ICD, kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir cihaz.

GIANLUIGI BUFFON 20 YIL SONRA YUVADA
YAŞAYAN efsane Gianluigi Buffon, yetiştiği kulüp olan Parma'ya 20 yılın ardından bonservissiz olarak geri döndü. ile sözleşmesi sona eren 43 yaşındaki İtalyan kaleci, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transferi 'Gün olur herkes evine geri döner' notuyla duyurdu. Buffon, altyapısından çıktığı Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon Euro gibi astronomik bir rakama transfer olmuştu. Geçen sezon 14 maçta görev alan efsane, 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi... Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Ünlü oyuncu Burak Sergen'den 'velayet' açıklaması!
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA! Galatasaray'a transfer müjdesi... Patrick Van Aanholt takımından ayrılıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Christian Eriksen’e kalp pili takılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA