Christian Eriksen’e kalp pili takılacak

EURO 2020'de B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde saha ortasında aniden kalbi duran Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon, 29 yaşındaki yıldıza ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacağını belirtti. Ajax formasıgiyen Hollandalı DaleyBlind de 2019'da rahatsızlanıncakalp pili takılmışve futbol yaşamınadevam etmişti. ICD, kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir cihaz.
GIANLUIGI BUFFON 20 YIL SONRA YUVADA
YAŞAYAN efsane Gianluigi Buffon, yetiştiği kulüp olan Parma'ya 20 yılın ardından bonservissiz olarak geri döndü. Juventus ile sözleşmesi sona eren 43 yaşındaki İtalyan kaleci, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transferi 'Gün olur herkes evine geri döner' notuyla duyurdu. Buffon, altyapısından çıktığı Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon Euro gibi astronomik bir rakama transfer olmuştu. Geçen sezon 14 maçta görev alan efsane, 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.