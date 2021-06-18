EURO 2020’de Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor! CANLI

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Saat 19:00'da başlayan maçta Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. Hırvatistan bu maçı kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Diğer yandan Çekya kazandığı taktirde gruptan çıkmayı garantileyecek.
CANLI SKOR
Hırvatistan 0-0 Çekya
İlk 11'ler..
Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Brekalo, Perisic; Kramaric
Çekya: Vaclík; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Soucek, Masopust; Darida, Jankto, Holes; Schick.