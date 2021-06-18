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Giriş Tarihi: 18.6.2021 18:55

’de ile karşı karşıya geliyor! CANLI

EURO 2020’de Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor! CANLI

’de grup maçlarında heyecan devam ediyor. D Grubu takımlarından ile karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ilk maçta grubun favorisi İngiltere’ye mağlup olurken Çekya ise İskoçya’yı 2-0 yenmişti. Bu zorlu karşılaşmanın takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Saat 19:00'da başlayan maçta ile karşı karşıya geliyor. Hırvatistan bu maçı kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Diğer yandan Çekya kazandığı taktirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

CANLI SKOR

Hırvatistan 0-0 Çekya

CANLI ANLATIM

İlk 11'ler..

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, , Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Brekalo, Perisic; Kramaric

Çekya: Vaclík; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Soucek, Masopust; Darida, Jankto, Holes; Schick.

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EURO 2020’de Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor! CANLI
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