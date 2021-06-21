İdmanda gerginlik

İsviçre karşılaşması öncesi gerçekleşen bir antrenmanda Halil Dervişoğlu ile Enes Ünal arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı
A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Halil Dervişoğlu'nun, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıcaCengiz'le de bir tartışmayaşadı. Bu kavganın ardından teknik
direktör Şenol Güneş, ikifutbolcuyu da sert birşekilde uyardı. Halilile Enes dünkü maçınkadrosundaydıancak oyuna giremedi.21 yaşındakiDervişoğluturnuvadatoplam29 dakikaformagiyebilirken,24 yaşındakiEnes Ünalşampiyonada hiçsüre alamadı.