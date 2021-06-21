Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri İdmanda gerginlik
Giriş Tarihi: 21.6.2021

İdmanda gerginlik

İdmanda gerginlik

İsviçre karşılaşması öncesi gerçekleşen bir antrenmanda ile arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. 'nun, ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca Cengiz'le de bir tartışma yaşadı. Bu kavganın ardından teknik
direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardı. Halil ile Enes dünkü maçın kadrosundaydı ancak oyuna giremedi. 21 yaşındaki Dervişoğlu turnuvada toplam 29 dakika forma giyebilirken, 24 yaşındaki Enes Ünal şampiyonada hiç süre alamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
Son dakika haberler | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek!
Son dakika haberi: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Bu illerde konut yatırımı yapanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'
Son dakika: İsviçre'ye yenilerek EURO 2020'ye puansız veda ettik! Büyük hayal kırıklığı...
Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam
Türk SİHA’ları kartları yeniden dağıttı: Avrupa sıraya girdi! İşte o ülkeler
SON DAKİKA! Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
İdmanda gerginlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA